Andorra busca sinergies amb el Consell d'Europa per incentivar la participació ciutadana

Andorra la VellaLes ministres d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, han rebut aquest divendres al president de la Conferència de les ONG del Consell d’Europa, Gerhard Ermischer. La visita de l’alt càrrec del COE permet donar visibilitat a Andorra i també a la tasca que està duent a terme el país per a la promoció i impuls de la participació ciutadana, així com acostar de primera mà als organismes internacionals la realitat i idiosincràsia del país, valoren des de l'executiu.

Durant la reunió les ministres han pogut explicar a Ermischer els diferents procediments i iniciatives que s’han desenvolupat els últims anys, també en l'àmbit legislatiu, per incentivar la participació ciutadana i el foment de bones pràctiques per interpel·lar el conjunt de la ciutadania i, en particular, els joves. Així, han destacat que la nova Llei de transparència, accés a la informació i govern obert permet una transformació profunda en l’organització de les administracions i la seva relació amb la ciutadania per fomentar el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.

A més, també han apropat al president de la Conferència de les ONG del Consell d’Europa les iniciatives que s’han impulsat des de la plataforma ciutadana VISC.ad per a la promoció de la participació, així com la realitat del teixit associatiu i cultural andorrà. Segons informen des del Govern, la voluntat de la trobada és que es puguin trobar sinergies amb la conferència per incentivar el diàleg entre institucions, nacionals i locals, i les associacions i fomentar així la participació de la ciutadania en l'àmbit nacional i internacional.