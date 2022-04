Andorra i Catalunya buscaran noves línies de cooperació en la gestió dels residus

Andorra la VellaAndorra i la Generalitat volen seguir treballant conjuntament amb projectes al voltant dels residus i fins i tot, establir noves línies de treball conjuntes. Així ho han manifestat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, durant la reunió que han mantingut aquest divendres a Andorra.

En l'actualitat ja hi ha una col·laboració important entre els dos governs en l'aspecte dels residus, ha comentat Calvó, indicant que "el 70% dels residus que generem van a gestors autoritzats de Catalunya". En aquest sentit, ha afegit que Andorra rep residus de la Cerdanya i que, per altra banda, traslladen la matèria orgànica a Catalunya. "Andorra no té la capacitat de tractar determinats residus com poden ser el vidre o residus de les pintures", ha explicat la ministra, remarcant que la col·laboració en aquest aspecte amb Catalunya seguirà, amb la possibilitat d'establir "noves línies de treball conjuntes" com podria ser "la línia del tèxtil".

En la mateixa línia, Jordà ha avançat que s'han emplaçat a què els dos directors de residus tinguin una reunió més de caràcter tècnic per "anar més enllà i per seguir sumant sinergies". Es preveu que aquesta reunió es pugui fer en les properes setmanes.

La reunió que han mantingut aquest divendres s'emmarca dins de la trobada que van tenir a finals de l'any passat el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, on es va acordar que s'anirien fent trobades bilaterals entre les conselleries i els ministeris implicats. Durant la reunió d'aquest divendres s'han tractat aspectes relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic i l'energia, l'agricultura o els residus, entre d'altres. "Ha servit per posar el punt als projectes que estem treballant conjuntament i ens hem emplaçat a tirar endavant una sèrie de reunions conjuntes entre els diferents directors del ministeri i de la conselleria", ha informat Calvó.

A més, la ministra i la consellera han signat un conveni amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, pels estudis al voltant de la diversificació agrària que vol fer Andorra com pot ser el tema del cànnabis, ha comentat Calvó, qui també ha avançat aviat formalitzaran un conveni amb els serveis meteorològics. Per la seva banda, Jordà ha comentat el fet que els dos territoris comparteixin molts reptes que van més enllà del canvi climàtic, com poden ser temes energètics o d'economia circular. De fet, ha destacat que Andorra ja tingui una llei de transició energètica. "Nosaltres encara no la tenim", ha indicat, afegint que l'estan desenvolupant i que, per tant, analitzaran i miraran la llei andorrana.