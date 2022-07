Andorra i Catalunya obren la porta a col·laborar en l'àmbit del joc

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha tractat amb el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giró, la possibilitat d’explorar cooperacions en l’àmbit del joc entre les dues administracions, tenint compte, per una banda, l’obertura del futur casino a Andorra i l’experiència tècnica de la Generalitat en aquest terreny, i per l’altra, la possible comercialització a Andorra de productes de loteries de Catalunya. Ho han abordat durant una visita que ha dut a terme el conseller a Andorra i que s’emmarca en les relacions de bon veïnatge entre Andorra i Catalunya, que s’han reprès al més al nivell després de les trobades entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Segons informa el Govern, Jover i Giró també han acordat impulsar la col·laboració en l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques en els àmbits financer, fiscal i tributari per avançar cap a un model de treball i de funcionament de les agències tributàries eficaç, eficient i orientat a facilitar els tràmits a la ciutadania.

La representació andorrana en la reunió ha estat encapçalada per Jover i ha comptat també amb la participació del secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà i el director del CRAJ, Xavier Bardina. En el cas català, la secretària d’Hisenda, Marta Espasa, i l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha completat la delegació encapçalada per Giró.