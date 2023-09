Andorra i la Comissió Europea preacorden un sistema amb tres quotes per als comunitaris

Andorra la VellaUn sistema "diferent o matisat" respecte de l'actual en matèria d'immigració. Aquest és el que la Comissió Europea i Andorra ja han preacordat en matèria de lliure circulació de persones. Així, hi haurà una transitòria de dos anys en què es mantindrà l''statu quo' actual i posteriorment s'aplicarà un nou sistema per a les persones comunitàries, en cap cas afectarà les extracomunitàries, consistent en tres quotes que afectarà els treballadors actius, els passius i els temporers i que es calcularà en base al que s'ha fet en els darrers anys. També s'ha preacordat que els antecedents penals ja no s'hauran de lliurar i només caldrà una declaració jurada tret de certs sectors sensibles, com el sanitari. Així ho han explicat el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, en una reunió mantinguda amb els mitjans de comunicació i durant la qual també ha estat molt present la qüestió dels serveis financers. Tant Riba com Espot han manifestat que la posició inicial (el document de la qual ha transcendit als mitjans aquests dies) és "de màxims" i que ara caldrà anar-la perfilant.