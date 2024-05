Andorra Endavant critica la manca de compromís del Govern amb la regulació del CBD

Andorra la VellaEl grup parlamentari Andorra Endavant, liderat per Carine Montaner, ha expressat la seva preocupació i malestar per la manca de respecte al compromís polític del Govern respecte a la regulació del cannabidiol (CBD). Segons el grup, les recents declaracions del Govern reflecteixen un canvi de rumb inesperat, deixant de banda la promesa de regular aquesta substància feta durant la legislatura anterior.

Aquest gir ha generat crítiques entre els partidaris de la regulació del CBD, que consideren aquesta decisió com una renúncia als compromisos adquirits. “És sorprenent que un govern que vol anar cap al mercat interior de la UE amb un Acord d’Associació UE no vulgui seguir-ne les regles i normatives. És del tot paradoxal”, ha afirmat Andorra Endavant.

El grup parlamentari ha recordat que la jurisprudència dels tribunals europeus és clara i considera la prohibició del CBD com a il·legal. En aquest sentit, Andorra Endavant denuncia les pràctiques d'incarceració relacionades amb el CBD a Andorra com a contràries al dret comunitari europeu. Per abordar aquesta situació, el grup està preparant una proposta de llei per regular la venda de CBD, amb l'esperança que sigui aprovada per unanimitat.

La situació legal del CBD a Andorra és especialment restrictiva. Un cas destacat és el d'un noi que està en presó preventiva des de fa més de set mesos per possessió de flors de CBD. Andorra Endavant subratlla que el marc jurídic actual i les pràctiques de les autoritats judicials andorranes condueixen a empresonar individus per infraccions relacionades amb el CBD, sense considerar la concentració de THC, malgrat les decisions europees que indiquen el contrari.

Referint-se a una decisió notable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 2020, que havia declarat il·legal la prohibició del CBD a França, Andorra Endavant sosté que aquestes pràctiques no només són injustes sinó també contràries al dret comunitari europeu. El TJUE havia conclòs que el CBD no té cap efecte psicotròpic ni cap efecte nociu per a la salut humana, retirant així tota base legal per a la seva prohibició.

En resposta a aquesta situació, Andorra Endavant està treballant en una proposta de llei per permetre la venda lliure de CBD amb menys de 0,3% de THC en totes les seves formes, seguint les normes europees i l'exemple francès. Aquesta iniciativa legislativa té com a objectiu proporcionar un marc legal clar i segur per als comerciants i consumidors de CBD a Andorra, especialment per a aquells que en fan ús per finalitats terapèutiques i cosmètiques.

Andorra Endavant espera que aquesta proposta de llei sigui una passa cap a la modernització de la legislació andorrana i que posi fi a pràctiques que consideren obsoletes, injustificades i injustes. El grup confia que les autoritats andorranes reconsiderin la seva posició i adoptin una legislació alineada amb les recomanacions i estàndards europeus.