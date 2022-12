Andorra Endavant, en solitari a la nacional i les territorials

Andorra la VellaL’equip d’Andorra Endavant ha comunicat que la formació política es presentarà en solitari tant en la llista nacional com en les llistes territorials. I destaquen que han treballat un programa electoral "per impulsar un canvi en molts àmbits".

D'aquesta manera, manifesten que les seves prioritats són "donar benestar al ciutadà sobretot a nivell d'habitatge" i impulsar "reformes profundes" en matèria de justícia "per garantir la separació de poders com ara els nomenaments del fiscal general i del president del Consell Superior de la Justícia, així com la inspecció dels batlles que s'hauria d'externalitzar". D'aquesta manera "es controlaria i es castigaria la feina d’alguns batlles fiscals i/o magistrats en cas de delicte de tràfic d’influències o corrupció".

La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, manifesta que "la justícia és un dels pilars fonamentals de la democràcia i cal sanejar-lo". Afegeix que "s'ha de lluitar també contra el tràfic d'influències i l'amiguisme que podria haver a nivell de la classe política andorrana". "Cap polític hauria de poder presentar la seva empresa a concursos públics", destaca.

Un altre punt del programa serà l'impuls a la celebració de referèndums sobre qüestions importants. "No pot ser que els que governen decideixen de tot representant un percentatge molt petit de la població andorrana", valoren.

Per acabar Andorra Endavant vol tirar endavant la llei de responsabilitat política ja proposada per la formació política al Consell General, però que no ha rebut suport.