Andorra Endavant treballa tenir llista a Canillo

Andorra la VellaAndorra Endavant treballa i apunta a tenir una llista parroquial a Canillo. La presidenta i candidata a cap de Govern de la formació, Carine Montaner, així ho ha confirmat i ha dit que "ens ha sortit l'oportunitat de fer una llista a Canillo. Surt de persones que estan descontentes amb el que passa al comú o no els hi agraden els noms cantats per a la formació política que està governant". Tot i això, la líder també ha dit que, si s'acaba fent, serà "d'última hora".

En cas de consagrar-se, se sumaria les llistes que ja té confirmades o que es tancaran avui, com són la d'Ordino que encapçalaran Jordina Bringué i Eva Font, o les d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, que amb tota probabilitat, quedaran rubricades aquesta vesprada. Caldrà veure què passa finalment a Encamp i a la Massana. A la parròquia encampadana, Montaner ha destacat que "hi continuem treballant" mentre que de la massanenca ha explicat que "Andorra Endavant té una llista forta a la Massana i estem esperant la decisió dels candidats per tal que facin el pas. Veuen que és el moment de fer el canvi".

Montaner demana tolerància "a les idees polítiques"

"Hi ha molts bons candidats que volen un canvi i apuntar-se a fer-lo, però el que molts partits de l'oposició noten és que la gent té por a perdre la feina i les amistats o la família" ha lamentat la candidata d'Andorra Endavant. En aquest sentit, ha demanat "tolerància a totes les idees polítiques i eliminar aquella màxima de si no estàs amb mi estàs contra mi. Això fa que molta gent vàlida no entri en política". Des de la seva formació, ha dit Montaner, impulsaran "mecanismes legals per acabar amb aquest despotisme" i que això ja es veuria incorporat al seu programa electoral.