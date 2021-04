Andorra i Indonèsia celebren el 25è aniversari de relacions diplomàtiques amb una recepció virtual

Andorra la VellaAquest divendres s’ha celebrat virtualment la recepció per commemorar el 25è aniversari de la signatura de relacions diplomàtiques entre Andorra i Indonèsia. Una celebració organitzada pel ministeri d’Afers Exteriors i l’ambaixada del país asiàtic acreditada al Principat i amb seu a París. La recepció ha comptat, per part andorrana, amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva. Per Indonèsia hi ha pres part l’ambaixador Armanatha Nasir i la ministra d’Afers Exteriors, Retno Marsudi.

Ubach ha destacat durant l’acte, titulat 'Andorra-Indonèsia: connectant la gent, construint el nostre futur”, que en temps de pandèmia és important poder optimitzar els mitjans tecnològics que es tenen a l’abast per seguir reforçant les relacions bilaterals amb altres països. Nasir, per la seva banda, ha subratllat que els joves d’ambdós països, amb les seves idees creatives i innovadores, contribuiran en gran mesura a explorar el potencial que encara té la cooperació entre Andorra i Indonèsia.

Per últim, Marsudi ha evocat en el seu missatge enregistrat que ambdós països comparteixen reptes de futur, com l’empoderament de les dones i els joves, el desenvolupament sostenible, el turisme o la promoció de la digitalització. Alhora ha remarcat que, tot i el context sanitari actual, cal seguir treballant i explorant nous àmbits de cooperació més creatius i innovadors.

Un cop finalitzats els parlaments, els participants han pogut gaudir d’un fragment de la dansa tradicional indonèsia, l’anomenat ball de la màscara Kelana, acompanyada pels sons inconfusibles del Gamelan, originari de l’illa de Java. A continuació, la jove artista andorrana Iris Tallada ha il·lustrat l’aliança de les noves generacions dels dos països en un quadre, inspirant-se en els sons i els moviments de l’espectacle. Justament, ha pintat dues ballarines abillades amb les vestimentes típiques dels dos països i que uneixen els seus braços.

La recepció d’aquest divendres forma part del conjunt d’activitats previstes per celebrar el 25è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països que tindran lloc durant tot l’any 2021.