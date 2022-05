Andorra insistirà en la participació dels grups per negociar l'acord d'associació davant la negativa de la UE

Andorra la VellaMalgrat que l'acord polític signat entre els grups parlamentaris preveia la participació de tots ells en les rondes de negociació amb la Unió Europea, el cap de Govern, Xavier Espot, ha declarat aquest dijous davant la comissió legislativa d'Exteriors que aquesta opció està complicada tenint en compte que des de la Comissió Europea només "negocien amb els governs". Tot i això, en declaracions posteriors a la comissió ha posat en relleu que "nosaltres seguirem picant pedra" i respectant la "idiosincràsia del Principat", que "aconsella la representació dels grups parlamentaris dins de la delegació negociadora".

De fet, la participació de representants de tots els grups "pot ajudar a reforçar la posició negociadora d'Andorra", teixir "més consens entre els diferents grups polítics", i també ajudar a la ciutadania a votar sí al futur referèndum que se celebrarà per donar el vistiplau a l'acord. Amb tot, el cap de Govern ha adreçat un missatge de tranquil·litat i transparència afirmant que "abans i després de cada ronda -de reunions amb la UE- fem una preparació prèvia i anem a la taula de negociació amb una posició consensuada amb els representants dels grups parlamentaris". En aquest sentit, ha afegit que tant el Govern com el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, "treballem a capa i espasa per a defensar els interessos del nostre país" que, per altra banda, "són complementaris amb l'acord d'associació".

En relació amb la negociació sobre la lliure circulació de persones, Espot ha recordat que "el que no es pot fer és voler un acord i renunciar als principis bàsics comunitaris", ja que per a Andorra és satisfactori "poder pertànyer al mercat interior" i, això, "no s'entén sense les quatre llibertats bàsiques". Tot i això, ha indicat que la realitat d'Andorra "és molt diferent de la de grans Estats que poden assumir el cabal comunitari relatiu a la lliure circulació de persones", per la qual cosa "nosaltres necessitem cert control de la política migratòria que difícilment es pot fer sense el manteniment del sistema de quotes o algun mecanisme equivalent".

La idea preliminar de tot plegat, per tant, "és que el càlcul de les quotes estigui mínimament contemplat a l'acord i prèviament consensuat". "En això estem treballant, però encara no hem entrat en aquest detall", ha dit. És previst, però, que aquesta qüestió s'abordi al llarg del que queda d'any i també durant el primer semestre del 2023. En referència a la demanda del president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, d'incorporar la figura d'un supervisor, Espot ha manifestat que això també s'haurà de negociar, malgrat que es pot donar la circumstància que finalment no hi hagi.