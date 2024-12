Andorra mantindrà un sistema de verificació entre administracions amb l'Acord per controlar els nouvinguts

Andorra la VellaEl secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha explicat en declaracions a aquest diari com funcionaria el sistema de verificació en cas d'aprovació de l'Acord d'Associació amb la UE, tranquil·litzant als ciutadans andorrans sobre les possibles inquietuds relatives a l'augment de la població i la seguretat. Segons Riba, el sistema de control a l'entrada de persones al país serà més rigorós, amb l'objectiu de garantir que no hi hagi riscos per a la seguretat nacional.

Riba ha detallat que una de les mesures més importants per evitar que persones amb un historial delictiu puguin obtenir autoritzacions de residència és la verificació dels antecedents penals.

El sistema de verificació previst en l’Acord d’Associació amb la Unió Europea assegura que es mantenen controls rigorosos per evitar que persones amb antecedents penals greus puguin residir al país. Qualsevol persona que vulgui accedir a autoritzacions de professions sensibles haurà de presentar un certificat de penals actualitzat, i en altres casos específics es podrà requerir verificació entre administracions per confirmar la informació proporcionada. Segons Landry Riba, aquest mecanisme reforça la seguretat, incloent-hi sancions per falsedat documental en cas de frau.

A més, les professions sensibles, com les que impliquen tasques de seguretat o de contacte amb col·lectius vulnerables, passaran per un filtre de seguretat addicional, un procediment que ja es porta a terme en l'actualitat per a aquests sectors.

Una de les preocupacions que han sorgit en relació amb l'Acord és la possibilitat que la població i la inseguretat puguin créixer de manera desmesurada. Riba ha volgut aclarir que el sistema de verificació per a ciutadans de la UE no es relaxarà.

De fet, l'Acord fixa un mínim de 360 autoritzacions anuals per a persones amb activitat econòmica, mentre que en 2023 Andorra va concedir 2.033 permisos, molt per sobre d'aquesta xifra. Això vol dir que, tot i l'augment de les autoritzacions, el sistema de control continuarà sent molt estricte, i qualsevol persona que intenti accedir al país amb documents falsificats o sense complir els requisits de seguretat serà descartada.

A més, Riba ha subratllat que, en cas d'aprovació de l'Acord, els extracomunitaris seguiran el sistema actual de migració, amb les mesures i controls establerts per verificar les seves credencials i evitar riscos. Això inclou la revisió d'antecedents penals i la possible comprovació de la informació amb altres administracions per assegurar-se que no hi ha cap amenaça per a la seguretat.

Andorra ja rep 9 milions i mig de turistes sense cap control d'autorització de residència

Riba també ha destacat que, en l'actualitat, Andorra rep 9 milions i mig de turistes cada any, els quals poden quedar-se fins a 90 dies sense necessitat de cap autorització específica. Això vol dir que, en cas que s'aprovi l'Acord amb la UE, la situació d'entrada al país per part de ciutadans de la Unió Europea no serà gaire diferent de com és ara per als turistes.

Aquests visitants no són sotmesos a cap control de seguretat especial, ja que poden accedir al país de manera lliure per períodes curts, i el sistema de verificació només s'aplicaria a aquells que desitgin establir-se a Andorra a llarg termini.