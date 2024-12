Andorra acull més nacionals de la UE del que preveu l'Acord d'Associació

Andorra la VellaAndorra gestiona actualment un volum de permisos de residència per nacionals de la Unió Europea que supera amb escreix els compromisos mínims establerts en l'Acord d’Associació amb la UE.

Segons Landry Riba, secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, l’any 2023 el Principat va atorgar 2.033 autoritzacions de residència i treball per ciutadans de la Unió Europea, una xifra que multiplica per 5,5 el mínim negociat amb Brussel·les. De fet, s’hauria establert en 360 permisos anuals per a persones amb activitat econòmica d'haver-se aplicat l'Acord el mateix any 2023.

Imaginem que al primer any donem 100 autoritzacions. Al cap de dotze anys serien 135. La dada que va donar el Sr.Escalé és l’augment previst de la quota, no de la població total ” Landry Riba

Aquesta dada subratlla que l’Acord no implicaria una obligació d’increment de la població, sinó la implementació d’un nou sistema de quotes ajustable segons les necessitats del país.

“El que hem negociat és un compromís inicial molt conservador, amb un increment del 7% anual. Però aquest creixement no equival a un augment proporcional de la població total, sinó al nombre de quotes disponibles”, explica Riba.

Això significaria que el Govern andorrà mantindrà el control sobre les autoritzacions, podent augmentar-les o limitar-les segons els interessos d'Andorra.

Què preveu l’Acord sobre el creixement demogràfic?

L’Acord introdueix un element únic a l'espai interior europeu. La combinació d’un sistema de quotes i la verificació d’antecedents penals.

El doble mecanisme és inèdit dins el mercat interior europeu i permet assegurar que la immigració s’alinea amb els estàndards del país en termes qualitatius i quantitatius. De fet, a les professions sensibles i els no nacionals de la UE se'ls continuarà requerint els antecedents penals per residir al país.

Podem frenar el creixement demogràfic si considerem que és necessari o, a la inversa, augmentar les quotes si ho requereixen les demandes laborals del país. En aquest sentit, mantenim el control total sobre la gestió demogràfica ”

El sistema actualment negociat amb la Unió Europea donaria prioritat a la capacitat d'Andorra d'adaptar-se a les seves pròpies dinàmiques laborals i demogràfiques.

Finalment, Riba conclou que "a la contra tots els andorrans es poden beneficiar de l’obertura al mercat interior europeu, que segons el negociador de l'Acord "tindran accés a oportunitats laborals, acadèmiques i econòmiques a tota la UE".