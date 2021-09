La Seu d'UrgellL'actual vicealcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, explica els projectes que preveu a partir del 19 de setembre, quan es durà a terme el relleu a l'alcaldia de la capital alturgellenca després de dos anys i tres mesos. Viaplana destaca les bones relacions amb el Principat i la bona cooperació durant la crisi sanitària provocada per al pandèmia del coronavirus.

Quin balanç fa del període que ha estat vicealcalde?

Bo, molt bo. Crec que hem estat un equip de govern, hem sabut deixar bastant de banda els dos partits. Sempre que hi ha un grup de gent hi ha diferents visions, no cal que siguin de dues formacions polítiques; per això, abans de començar a treballar junts ja havíem parlat força i quan hi ha hagut alguna discrepància l'hem deixat a banda fins que hem arribat a un acord. Crec que hem sabut funcionar bé i la voluntat és que continuï així el pròxim any i nou mesos de mandat.

Ha primat el diàleg en la primera part de la legislatura?

Considero que més que primar el diàleg, ha primat l'interès per la Seu: l'hem posat per davant de tot amb la voluntat que l'equip de govern funcionés. És cert que aquesta segona part de legislatura, en la qual ens encarem cap a les pròximes eleccions municipals, haurem de ser tots prou responsables perquè la bona sintonia segueixi i no ens generem tensions de cara als pròxims comicis, però confio que ens en sortirem prou bé.

Té previst tornar-se a presentar als pròxims comicis municipals?

Sí, la idea és tornar-me a presentar. Pel funcionament d'Esquerra, aquesta decisió l'acabarà confirmant la militància, però la idea és presentar-me, justament per donar una continuïtat a l'actual legislatura. Considero que la política és una etapa a la vida, no ens hi hem d'eternitzar, però un mandat no et permet dur a terme l'obra de govern que voldries, segurament pels terminis de l'administració, i si a tot plegat li sumem una pandèmia, encara menys.

Què espera del seu mandat?

És un moment amb molts reptes per davant, la pandèmia ens ha abocat a una crisi sanitària, social i econòmica i hem de recuperar-nos i contribuir a aixecar el municipi. Tenim molts fronts oberts pels pròxims quasi dos anys, entre les quals les polítiques de joventut. Necessitem que els joves tinguin sortides al municipi: que puguin accedir a l'habitatge i tinguin feina, possibilitats d'oci, entre altres. La voluntat és seguir treballant per la ciutat i els nostres veïns i veïnes.

Quins projectes té en cartera pel pròxim any i nou mesos?

Seguirem treballant en tot allò que hem engegat en aquest primer període, com les polítiques d'habitatge, les quals considero que són un repte molt important que té la Seu, però n'hi ha molts més. Com a projectes grans i estratègics tenim el nou hospital, la residència per a la gent gran, i, com he dit, l'habitatge, i després tenim tota la resta, que no per això són menys importants, com la via pública, la recuperació econòmica, i tot el que estem duent a terme.

Què suposa la figura del vicealcalde? Hi havia alguna divergència amb la de tinent d'alcalde?

En anteriors governs de coalició hi havia la clàssica estructura d'alcalde i tinents d'alcalde, però de tinents hi ha el primer, el segon, el tercer i el quart; en canvi, la figura del vicealcalde ens permetia fer un acord d'igual a igual amb l'alcalde. Amb la fórmula clàssica sempre hi ha un que passa per davant de l'altre. S'ha de tenir en compte que Junts per la Seu havia obtingut pocs més vots que Esquerra, a la pràctica era un empat tècnic i això justificava un tracte més igualitari.

Com ha vist les relacions amb Andorra al llarg d'aquests dos anys i escaig?

Molt bé, els nostres veïns són Andorra i necessitem una molt bona convivència i crec que la tenim. A més no ens hem d'enganyar, som dependents, tenim aproximadament 1.600 treballadors transfronterers que pugen cada dia al Principat, per tant és importantíssim que aquesta relació continuï funcionant. D'altra banda, cal mencionar que nosaltres també oferim possibilitats a Andorra amb tot el nostre entorn i amb la mateixa ciutat.

Com valora la cooperació amb Andorra durant la pandèmia?

Excel·lent, de veritat, des del primer moment ells mateixos es van posar a disposició. Hi va haver un moment en què aquí teníem el sistema sanitari col·lapsat i Andorra va acollir gent a l'hospital de Meritxell. A més, n'estem segurs que la predisposició del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, hi ha sigut i hi serà. Andorra no tenia cap obligació d'incloure els transfronterers a la campanya de vacunació i ho va fer, amb la qual cosa nosaltres n'hem sortit beneficiats quan aquí la inoculació del vaccí anava més endarrerida. Tanmateix, aquest fet ha comportat que les dades no fossin ben bé les reals, per la complexitat de la comunicació i el traspàs d'informació, quan realment teníem gran part de la població que s'havia vacunat al Principat perquè era treballadora transfronterera.

Preveu mantenir o millorar les sinergies entre el Principat i la Seu?

Tant com es pugui, però hem de ser conscients que la Seu d'Urgell és un municipi i Andorra un país, i nosaltres arribem fins on podem. Per més bona voluntat que hi hagi des de l'ajuntament i des del Govern d'Andorra, l'interlocutor d'aquest és el govern de Catalunya o el de l'estat espanyol, per tant hi ha coses que no depenen del consistori de la Seu i que el Principat no pot acordar amb nosaltres. Estic pensant, per exemple en la col·laboració sanitària, la qual creiem que ha de ser-hi, amb l'hospital d'Andorra.

La Seu treballa en la captació del potencial client andorrà a través del 'tax free'.

En relació amb el 'tax free', és cert que tot i que també el podrien utilitzar altres estrangers, els clients més potents són els andorrans, per proximitat i perquè baixen i troben uns preus molt competitius que aplicant el 'tax free' encara ho resulten més. Amb tot, considerem que nosaltres l'hem d'impulsar ajudant i acompanyant al nostre comerç i teixit empresarial a aplicar-ho per posar les màximes facilitats. S'ha treballat a través de l'àrea de comerç i de promoció econòmica i ho continuarem fent. Hem de fer entendre a aquells comerços que encara no hi veuen beneficis i són reacis que no els suposa res complicat, al contrari, es tracta d'un mercat potencial que ja baixa a la Seu a comprar i que pot fer-ho encara més.

En quin estadi es troba el conveni sanitari entre la Seu i Andorra?

Andorra com a país té un equipament sanitari molt superior al de la Seu i actualment el nostre hospital de referència és l'Arnau de Vilanova, a Lleida. El tenim a dues hores de viatge en cotxe quan el centre mèdic de Meritxell el tenim a 25 minuts. Tenint en compte aquest fet, crec que és de sentit comú que existeixi una estreta col·laboració sanitària. A més, hi ha un dèficit general d'especialistes i serveis que a nosaltres ens queden lluny o no els podem tenir a la Seu i que el Principat ens els podria oferir. En aquest sentit, s'està treballant per obtenir la col·laboració sanitària des del departament de Salut de la Generalitat i des del Govern d'Andorra i, vulguem o no, també ha de passar per l'executiu de l'estat espanyol, i al final és el que deia, per molta voluntat que tinguem des de l'ajuntament, si les administracions superiors no hi donen l'aprovació, no podem fer-hi res, malgrat que sembla que estan per la labor.