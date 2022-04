Andorra ha punxat més de mig miler de línies de telèfon en els últims 15 anys

La tardor de 2020 Govern informava en seu parlamentària sobre el nombre de línies telefòniques que s’han interceptat per ordre judicial des que a Andorra hi ha en ús una màquina per fer escoltes de manera legal sempre que una investigació judicial ho acrediti. En total, en aquell moment i des del 2006, eren 558 les línies que havien estat intervingudes en el marc de 195 instruccions judicials. A manca de conèixer-se el nombre de telèfons punxats a data d’avui, s’ha obert un nou debat sobre la seguretat en la utilització d’aquest tipus de tecnologia.

A Andorra el sistema d’escoltes és del tot segur, tret que es faci de forma il·legal o des d'un país tercer. Al Principat aquest sistema està sotmès a un protocol d’actuació entre les direccions del Servei de Policia i d’Andorra Telecom que regula el funcionament entre les dues entitats. De forma resumida el procediment d’intercepció de comunicacions segueix les fases següents: el batlle emet dos oficis. Un per Andorra Telecom i un pel Servei de Policia. El monopoli de les telecomunicacions fa l’aprovisionament de la intercepció de la línia o servei. Posteriorment la Policia rep la clau que permet dur a terme la intercepció requerida per ordre judicial a comptar de la data d’inici i fins a la finalització automàtica establerta per l’aute judicial. El servei de policia crea el cas i amb la clau facilitada per la parapública es donen drets als agents que han de tractar la causa. Transcorregut el termini fixat pel batlle, automàticament queda interrompuda tota intercepció de les comunicacions

Arran de l’esclat de l’anomenat ‘Catalangate’ destapat per Citizen Lab i la revista New Yorker, i de fer-se públic que nombrosos polítics, activistes, advocats, alts funcionaris, empresaris i altres perfils haurien estat espiats, a Europa s’han encès els llums d’alarma i des del mateix parlament s’ha ofert als eurodiputats la possibilitat de comprovar si tenen instal·lat Pegasus al seu telèfon o si han estat espiats. La institució aclareix que el servei es pot oferir tant a Brussel·les com a Estrasburg i que requereix com a mínim uns 30 minuts, durant els quals l'eurodiputat propietari del telèfon hi ha de ser present. Aquest dimarts es va constituir justament el comitè de l'Eurocambra que ha d'investigar el ciberespionatge de Pegasus per part de governs europeus com el d'Hongria, Polònia i també Espanya.