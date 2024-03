Andorra rebrà a Macron entre finals del 2024 i principis del 2025

Andorra la VellaEmmanuel Macron visitarà Andorra a finals d'aquest any o principis del 2025. Serà la segona estada del Copríncep a Andorra i correspon al seu segon mandat. El seu representant Patrick Strodza, ha explicat que l'estada no serà massa propera al referèndum sobre l'acord amb la Unió Europea perquè existeix la voluntat, per part del Copríncep, de no interferir en la consulta popular.

França i Macron com a president s'han mostrat sempre partidaris que Andorra signi l'acord d'associació amb la Unió Europea, però en el seu vessant de Copríncep la intenció és no tenir una incidència directa en el que decideixi cada ciutadà.