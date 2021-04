Andorra i la República Dominicana comparteixen informació al voltant de l’organització de la Cimera Iberoamericana

SoldeuEl cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquest dimecres al matí una reunió bilateral amb el president de la República Dominicana, Luis Abinader, a Soldeu, en el marc de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern que acull aquesta setmana el Principat d'Andorra. Durant la reunió, Espot i Abinader han compartit experiències i informació sobre l'organització de l'esdeveniment, que recaurà en la seva propera edició en el país centreamericà.

En aquest sentit, Espot els ha exposat que durant el temps en què Andorra ha estat al capdavant de la Secretaria Pro Tempore de l'organització, s'han celebrat fins a 21 reunions preparatòries, 13 d'elles ministerials. Per la seva part, Abinader ha demanat al cap de Govern quins temes considera que han de tenir continuïtat en la propera cimera, i Espot ha destacat especialment la inclusió de les persones amb discapacitat, una temàtica que ja va impulsar-se en l'anterior edició, organitzada per Guatemala. Finalment, Espot també ha agraït al màxim mandatari de la República Dominicana en matèria d'adopcions d'infants per part de residents andorrans.

A banda d'Espot, la delegació andorrana també ha comptat amb membres del gabinet del cap de Govern i diplomàtics. Per part de la delegació de República Dominicana, acompanyaven a Abinader el ministre de Relacions Exteriors, Roberto Álvarez Gil, i l'ambaixador de la República Dominicana a Andorra, Juan Bolívar Díaz.