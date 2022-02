Andorra la Vella no recuperarà la gratuïtat de la primera mitja hora als aparcaments tot i les 6.000 signatures recollides pel PS

Andorra la Vella"Difícilment el comú d'Andorra la vella reconsiderarà aquesta mesura perquè la vam prendre sabedors de com anaven les coses i del que representava". Amb aquestes paraules, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha volgut donar per tancada la problemàtica sorgida arran de l'eliminació de la primera mitja hora gratuïta als aparcaments comunals després que el Partit Socialdemòcrata + Independents hagi presentat a la sessió ordinària del consell de comú d'aquest dijous més de 6.000 signatures perquè la majoria reconsiderés la decisió. A parer de Marsol, aquesta recollida de signatures "està incentivada pel PS" i tal com es planteja la demanda "indueix a l'error", ja que des de la majoria es nega que es tractés d'una decisió unilateral i es recorda que la població pot continuar disposant d'una hora gratis als aparcaments si es fa amb la targeta PK.

Preguntada per si s'ha sorprès per la quantitat de firmes recollides, Marsol ha declarat que "la sorpresa és que es vulgui induir a la ciutadania a una recollida de signatures donant una informació que no és certa". En aquest sentit, ha explicat que aquesta mesura va ser una recomanació de fa gairebé dos anys que va sorgir a la Taula de Mobilitat amb la finalitat de millorar el trànsit a la vall central. Per tant, des del comú "no veiem que calgui continuar amb aquesta mitja hora gratuïta", ha sentenciat. Per assolir l'objectiu fixat de millorar la mobilitat, també cal, però, un compromís del comú d'Escaldes-Engordany per tal d'estar equiparats que, de moment, no ha arribat.

Sobre aquesta qüestió, els consellers del PS + Independents, Dolors Carmona i Sergi González, han criticat que "es prenguin decisions per recomanacions o per suposicions". "Si realment aquesta mesura és per pal·liar la complexitat i la mobilitat d'Andorra la Vella nosaltres tampoc hi confiem perquè es podrien haver pres altres mesures amb més dades i consultant els tècnics, que són qui en saben", han afegit. A més, han criticat que si aquesta mena de decisions no es prenen de manera coordinada amb Escaldes-Engordany "difícilment trobarem un alleugeriment i una millora de la mobilitat a la vall central". González ha volgut agrair les més de 6.000 persones que han signat la proposta del PS "i que van posar de manifest la seva preocupació". De fet, el conseller ha exposat que la meitat han estat recollides per part de ciutadans de la parròquia.

Carmona ha assegurat que des de la majoria "no es vol reconèixer que ha estat una mesura precipitada perquè ni s'ha valorat, ni s'ha mesurat, ni s'ha mirat l'impacte en la ciutadania". En aquest sentit, han manifestat que "el que ha de fer el comú és fer partícip a la ciutadania i donar resposta a les necessitats", ja que "no hi ha prou amb escoltar", sinó que caldria impulsar propostes com ara alguna acció participativa. En aquest punt, des del PS + Independents s'ha anunciat que es continuarà escoltant a la població i "no descartem fer altres accions".

Afectacions a l'Estadi Comunal després de l'Andorra Mountain Music

D'altra banda, els consellers de la minoria també han intervingut durant la sessió per donar veu a les queixes sorgides per part d'alguns usuaris de l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila després que els seus entrenaments s'hagin vist interromputs amb el muntatge de l'escenari de l'Andorra Mountain Music, un esdeveniment que arrenca aquest dissabte amb l'actuació de Martin Garrix. Segons ha manifestat González, la formació és coneixedora del malestar d'alguns atletes per no poder disposar durant determinats dies de la pista d'atletisme.

El conseller d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha exposat que prèviament a l'inici del muntatge ja es va fer una comunicació a la Federació d'Atletisme i als usuaris de l'estadi indicant que tot i la celebració dels concerts, disposarien de pistes per a poder entrenar, malgrat que no totalment. "Personalment, crec que estem fent un esforç molt important per ubicar els concerts a Andorra la Vella i cada vegada que volem fer alguna cosa a l'Estadi Comunal mantenim reunions i ho comuniquem a la federació i als usuaris", ha explicat. Pel que fa a les queixes, Cabanes ha assegurat que només es tracta "d'un o dos usuaris" i que no ha vingut per part de la Federació d'Atletisme. A més a més, la corporació posa en relleu que s'han ofert altres llocs d'entrenament perquè desenvolupin les seves activitats.

Des del PS també s'ha criticat l'estat en què quedarà l'Estadi Comunal una vegada s'hagin celebrat els concerts, els quals poden acollir l'arribada de fins a 5.000 persones. Des del comú s'ha indicat que "hem procurat protegir al màxim la pista d'atletisme, que no fa gaire que la vam posar a l'ordre del dia", i la gespa de l'estadi "és relativament fàcil" substituir-la en cas que hi hagi alguna afectació. La minoria espera que l'esdeveniment tingui una contraprestació satisfactòria tenint en compte els 200.000 euros que la corporació destina a la seva celebració.

Incorporació d'11,3 milions de romanents al pressupost 2022

El comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquest dijous la incorporació al pressupost del 2022 d'11,3 milions de romanents de l'exercici anterior. En concret, aquest import correspon a inversions compromeses del 2021, però que encara no s'han liquidat perquè són obres que encara no han finalitzat. En aquest sentit, cal destacar les inversions de 3,8 milions als Serradells; 1,4 milions del Centre interactiu de la Bicicleta; la renovació dels parquímetres per 495.000 euros; l'accés a l'aparcament del Centre històric (400.000 euros); la renovació dels tres ascensors de l'aparcament Centre Ciutat (378.000 euros) i de Ciutat de Valls (270.000 euros); el Centre d'Art (330.000 euros), o les reformes dels carrers Verge del Remei i Roger Bernat III (180.000 euros).

En aquest punt, els consellers de la minoria han criticat que els 11,3 milions (71%) representen un gran pes en el pressupost del 2022, fet que pot afectar "als projectes d'inversió". És per això que des del PS s'advoca per analitzar molt bé a allò que es compromet el comú quan es convoca i s'adjudica un concurs, ja que l'ideal és "poder finalitzar el projecte dins de l'exercici pressupostari en curs". Per tant, "en veure que anem acumulant -diferents imports- any rere any ens preocupa".

Des de la majoria s'ha reconegut que proposar la votació d'aquests imports reconduïts abans d'aprovar la liquidació del 2021 és quelcom "excepcional" però necessari per poder fer front als pagaments dels proveïdors. "El que fem avui és una mica atípic", han explicat.

Altres acords del consell de comú

Finalment, el comú també ha aprofitat la sessió d'aquest dijous per aprovar la modificació de l'ordinació tributària i de preus públics per adaptar-la a la nova llei de finances comunals, publicada el 3 de gener i, per tant, amb posterioritat a l'aprovació de l'ordinació comunal que ara es modifica. El canvi principal és que alguns preus públics, com ara el consum d'aigua o les reserves d'estacionament i gual, ara passen a ser taxes. Són canvis de caràcter tècnic que no suposaran cap modificació respecte dels preus aprovats el desembre passat.

En la modificació tributària, això sí, s'han introduït exoneracions pe als locals d'oci nocturn, que han hagut de patir tancaments a causa de la pandèmia i, per tant, se'ls aplicaran bonificacions i no hauran de pagar les taxes comunals corresponents durant tot el 2021 i fins a la reobertura dels locals aquest mes de febrer.

Durant la sessió també s'ha aprovat el reglament de nomenament, organització i funcionament de la comissió consultiva del comú, un òrgan de consulta i participació dels treballadors de la corporació sobre les polítiques de recursos humans que s'apliquin a la corporació.