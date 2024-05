Andorra la Vella pensarà "en altres opcions" arran el sobrecost de 44.000 euros de l'Envelat de la Fita

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella pagarà aquest any 44.000 euros més que l’any passat per l’Envelat de la Fita, que se celebrarà el cap de setmana del 25 al 27 d’octubre. D’aquesta manera, es confirma l’increment que ja es preveia per aquest concepte, ja que de fet en el pressupost hi havia reservada una partida de 433.000 euros per aquest concepte.

El cònsol major, Sergi González, ha posat en relleu que la voluntat de la majoria és “començar a pensar d’altres formats o altres idees per intentar optimitzar i buscar altres opcions”, i en aquest sentit, ha destacat que malgrat tot és embrionari perquè tot just es comença a pensar què es pot fer en les reunions mantingudes amb els tècnics, ja es comencen a “pensar altres opcions” de cap a on pot anar aquesta cita.

Així, ha defensat l’actual ubicació i també la fira en si, però ha posat sobre la taula que potser es podrien “buscar altres espais que puguin fer allargar i fer més tentacles de la fira a Andorra dins la parròquia”. En aquest sentit, ha remarcat que són projectes que es començaran a treballar al llarg d’aquest any, però ha volgut deixar clar que “la gent no s’espanti, que la fira durarà” i li pensen “donar l’impuls que toqui”.