Andorra vota contra l'annexió russa de quatre regions ucraïneses

Nova YorkL’assemblea general de les Nacions Unides ha condemnat avui la temptativa d’annexió per part de Rússia de quatre regions ucraïneses. Andorra és un dels estats que ha votat en aquest sentit, juntament amb altres 142. La resolució votada pel Principat considera que Rússia està atacant la integritat territorial ucraïnesa i insta a que les regions no siguin considerades com a part de Rússia. Cal recordar que Moscou va promoure un referèndum en les zones, que no va seguir cap principi legalment reconegut a nivell internacional, on la majoria dels ciutadans van estar a favor del referèndum. Les quatre regions es troben sota control militar rus.

En la votació ho ha 35 països que s’han abstingut entre els quals destaquen la Xina i l’Índia. Hi ha cinc que han votat en contra: Rússia, Bielorússia, Corea del Nord, Nicaragua i Síria.