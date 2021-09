La Seu aposta per la creació d'habitatge social i a preu assequible

La Seu d'UrgellLa Seu d'Urgell disposarà d'una dotzena de pisos socials i de lloguer assequible al centre de la ciutat gràcies a l'herència en usdefruit de Joan Obiols Cordellana, conegut com a Juanito de Cal Pensament, per un període de 99 anys. L'edifici en qüestió es troba al passatge de la missió, a la cantonada amb el carrer de Sant Ot, i la voluntat del consistori de la capital alturgellenca és habilitar-hi immobles públics a un preu raonable i per a persones en situació de vulnerabilitat amb l'objectiu que tothom, deixant de banda la seva condició, pugui accedir a un dret fonamental com és l'habitatge.

En aquest sentit, els representants de l'ajuntament, Jordi Fàbrega i Francesc Viaplana, l'actual alcalde i vicealcalde, respectivament, expliquen que des de l'inici de la legislatura, els grups han treballat per impulsar polítiques relatives a solucionar la manca de pisos a la ciutat. Així doncs, remarquen que des del 2008 "pràcticament" no s'han construït nous edificis, una situació que "ha provocat un dèficit d'habitatge" i asseveren que el fet que a la Seu el preu del lloguer sigui més barat que a Andorra també ha generat que molta gent hagi optat per anar a viure a la capital alturgellenca provocant un increment del cost de l'arrendament.

Fàbrega exposa que entre les accions més destacades per revertir la problemàtica hi figura l'augment dels pisos cedits per l'Agència Catalana de l'Habitatge, passant de tres a mitjans del 2019 a nou ara com ara, i el conveni amb l'entitat sense ànim de lucre Hàbitat 3, la qual preveu comprar sis pisos a la ciutat per destinar-los a persones derivades de Serveis Socials. A més, l'actual primer edil espera que el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (INEFC) suposi "un revulsiu per incentivar la creació de nous pisos a la ciutat per acollir-hi els estudiants universitaris".

Tanmateix, afirma que la millor política perquè tothom tingui accés a l'habitatge és "aconseguir treball, que tothom tingui feina, que estigui ben pagada i es puguin permetre pagar un pis". Per aquest motiu, el gran repte del mandat és incrementar el mercat laboral a la Seu i a l'Alt Urgell perquè "tothom es pugui pagar un immoble sense la necessitat de recórrer a Serveis Socials".

Gestió dels pisos ocupats a la Seu

En referència a la problemàtica sorgida arran de l'ocupació d'un bloc de pisos a la plaça Europa, Fàbrega assenyala que avui dia l'immoble en qüestió ha estat completament desallotjat i "ja no hi queda ningú". L'actual primer edil comenta que a l'habitatge hi havia persones en situació de vulnerabilitat, però també persones que tenien altres possibilitats o, fins i tot, una altra casa on anar a viure i que "preferien quedar-se allí per altres motius", una realitat que relata que va comportar "delinqüència i problemes de convivència importants amb els veïns de la zona".

Davant la situació, tot i que assereix que des de l'ajuntament no disposen de les eines necessàries per evitar aquesta mena de problemàtiques, ja que els habitatges són propietat, en la majoria de casos, de grans fons d'inversió, han treballat amb la Generalitat i la propietat per derivar les persones en situació de vulnerabilitat a Serveis Socials i donar resposta a la situació.

Fàbrega destaca la feina de mediació que ha dut a terme el consistori i recalca que les persones derivades "tan sols representaven un 10% del total", el que suposa que "la gran majoria dels 'okupes' tranquil·lament van trobar un altre lloc on anar". I clou reafirmant la voluntat de l'ajuntament per donar resposta a les persones que ho necessiten i que actualment es troben ocupant un pis per la situació que viuen.