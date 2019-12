S'aprova la llei de mesures urgents dels lloguers de l'habitatge

A partir de l'1 de gener del 2020 els ciutadans que disposin d'un lloguer que finalitzi en aquest mateix any quedarà automàticament congelat després que aquest dijous a la tarda en sessió ordinària del Consell General, s'hagi aprovat la llei de mesures urgents en matèria d'arrendaments d'habitatge i per millorar el poder adquisitiu. Aquesta mateixa llei també permetrà que el salari mínim pugi fins als 1.084 euros amb el compromís del Govern d'arribar als 1.250 al final de la legislatura, quadruplicar l'IPC a les pensions de solidaritat i la reducció, fins a un mes, del preavís a l'hora d'abandonar el lloguer per part dels llogaters. La peculiaritat de l'aprovació de la llei ha estat que per petició del PS la seva votació s'ha portat a terme per articles. Tot i això, la llei ha quedat aprovada per la majoria parlamentària dels grups que formen el Govern (Demòcrates, Liberals d'Andorra i Ciutadans Compromesos).

Les esmenes del PS no prosperen

A l'hemicicle s'ha hagut de debatre un total de sis reserves d'esmenes que entre presentació i debat ha tingut una durada aproximada de cinc hores i quart. En aquest sentit, totes les reserves d'esmenes han estat presentades pel grup parlamentari socialdemòcrata i cap d'elles s'ha aprovat, a causa de la majoria parlamentària dels grups que formen el Govern. Les quatre primeres no s'han aprovat per set vots a favor, vint-i-un vots en contra i cap abstenció i les dues restants no s'han aprovat per sis vots a favor, vint en contra i cap abstenció.

El debat majoritàriament ha estat entre el Govern i els representants del grup parlamentari socialdemòcrata com també el grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents. Judith Salazar, Jordi Font, Joaquim Miró, Carles Sánchez i Pere López, per part dels socialdemòcrates i Joan Carles Camp, per part de la formació laurediana, han debatut les reserves d'esmena on per part del Govern, majoritàriament ha respost el ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy.

La primera de les reserves d'esmena tenia com a objectiu debatre sobre l'habitatge de lloguer. El Partit Socialdemòcrata tenia l'objectiu de "destensar la problemàtica immobiliària amb la ciutadania", un punt que ha exposat Susanna Vela, que ha estat respost per ministre Filloy al dir que "la pròrroga que demanen no aportarà més seguretat".

També des del grup parlamentari socialdemòcrata han volgut entrar en el debat de la tretzena paga. Un punt que ha recriminat al Govern que "no és uns proposta nova, ja que vam demanar-ho al 2017 i al 2018". Novament la resposta del Govern ha vingut de la mà del ministre FIlloy, que ha indicat "el compromís de seguir millorant les pensions però d'una manera ponderada".

El conseller socialdemòcrata, Jordi Font, ha estat l'encarregat de representar la tercera de les reserves d'esmena que tenia com a objectiu millorar el poder adquisitiu de les persones amb un salari inferior al salari mitjà on reclamava "destinar-hi el 2,5% de l'IPC", cosa que de nou ha tingut la resposta del ministre d'Afers Socials al dir que "no es pot portar a terme aquest increment ja que les característiques empressarials del país, on la majoria són microempreses, no podrien fer front a aquesta pujada".

El socialdemòcrata Joaquim Miró ha estat l'encarregat de presentar la quarta reserva desmena, que ha estat catalogada com "la germana pobre de l'anterior" al sol·licitar "una pujada d'entre 150-200 euros el salari mínim fins arribar aproximadament als 1.200 euros". El ministre Víctor Filloy ha estat l'encarregat de respondre i ha valorat que "actualment Andorra té el salari mínim al 49,74% del salari mitjà. Només estan per davant nostre Suècia i Àustria". En aquest sentit, Filloy ha afegit que "seguirem amb el compromís ferm d'augmentar aquesta xifra per acostar-se al 60%".

La reserva cinquena, que ha estat presentada pel conseller general del PS, Roger Padreny, tenia com a objectiu "aprovar el registre de la propietat". Un punt que ha estat debatut pel mateix Padreny i el president del grup parlamentaria de Demòcrates, Carles Ensenyat, que ha explicat com "abans de fer el registre de la propietat hem de tenir els cadastres de tots els comuns i el codi de drets reals". El ministre Filloy, per part del Govern, s'ha dedicat a confirmar les paraules de Carles Ensenyat.

La darrera reserva desmena ha estat presentada de nou per un conseller socialdemòcrata, en aquest cas, Carles Sánchez, que ha demanat "que tant sindicats com els grups parlamentaris poguessin formar part de la taula de l'habitatge". Novament Ensenyat, per part de Demòcrates, com Filloy, per part del Govern, han mantingut el mateix discurs al dir que "cal no barregar el poder legislatiu i l'executiu"

Nou col·legi

Sense cap votació i amb aprovació per assentiment, a la segona part de la sessió ordinària del Consell General ha aprovat per assentiment la creació del Col·legi Oficial d'Arquitectes Tècnics d'Andorra, després de la lectura del text que presentava quatre esmenes tècniques en comparació al text inicialment presentat.