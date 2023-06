Aprovat el nomenament d'Ester Cervós i Marc Saura com a secretaris d'Estat

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres el nomenament d'Ester Cervós Isern com a secretària d'Estat d'Afers Socials i Marc Saura Benazet com a secretari d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació. Ambdós passaran a ostentar el càrrec després que el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publiqui el Decret oficial.

Ester Cervós, nascuda el 1965, ha realitzat diverses formacions a la Universitat d'Andorra de dret urbanístic, d'organització i direcció d'equips i de management operatiu. Entre el 2008 i el 2020 esdevé directora d'urbanisme i cadastre del Comú d'Escaldes-Engordany i entre el 2020 i el 2023 esdevé coordinadora del Departament de cadastre del Comú d'Andorra la Vella. Anteriorment va ser assessora de redacció d'urbanisme al Comú d'Ordino.

Marc Saura és graduat en economia per la Universitat de Barcelona i ha cursat un Màster en Direcció econòmica i financera de l'empresa a la UOC. Nascut el 1992 a Ordino, ha treballat com a Auditor Intern a MoraBanc, àrea en la qual ha desenvolupat la seva trajectòria professional.

De forma paral·lela, el Govern també ha aprovat aquest dimecres diversos decrets d'estructuració interna d'un total de nou ministeris. Així, i pel que fa a les secretaries d'Estat que depenen del cap de Govern, s'ha ratificat a Carles Miquel com a director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, que també suma la direcció dels departaments d'Energia i Transports. Miquel Haro és el nou director del Departament de Transformació Digita en relleu del fins ara director Albert Verdú. També s'ha ratificat Joan Carles Villaverde com a director del Departament d'Afers Socials i dins del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge s'ha aprovat el nomenament de Josep Lluís Pujol com a director de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles.

Dins del Ministeri de Territori i Urbanisme, el Govern ha nomenat els nous directors, després del cessament de Manel Riera. Cristina Antelo dirigirà el departament d'Urbanisme i David Palmitjavila el Departament de Territori. Així mateix, el Govern ha ratificat el fins ara director d'Agricultura, Josep Casals, qui canvia la nomenclatura de la direcció a director del Departament d'Agricultura i Ramaderia. Així mateix, i tal com marca la llei, també s'ha procedit al nomenament dels nous membres representants de l'Administració al Consell Universitari. Es nomenen com a nous representants de l'Administració en el Consell Universitari de la Universitat d'Andorra al ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i a la ministra de Salut, Helena Mas.