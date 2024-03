Arxivada la causa contra Batalla, Fierro, Font i personal de l'Ajuntament de la Seu cinc anys després

Andorra la VellaLa titular del jutjat d’instrucció 2 de la Seu d’Urgell va arxivar a finals del passat mes febrer la causa oberta contra qui fou alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla; el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i alhora primer tinent d’alcalde de la Seu, Jesus Fierro; la tercera tinent d’alcalde de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font; així com altre personal directiu i treballadors de les dues institucions. La jutgessa arxiva el cas després de cinc anys d’instrucció i a petició del ministeri fiscal, única part acusatòria.

El cas no arribarà a judici després que fiscalia demanès el sobreseïment perquè “por los resultados de las diligencias practicadas y las declaraciones en sede judicial de los investigados nos reiteramos en nuestra petición de sobreseimiento por no haver indicios de criminalidad o pruebas suficientes para enervar el principio de presunción de inocencia respecto de los investigados por los delitos que se atribuían”. En l’escrit del ministeri fiscal s’afirma, a més, que “debemos resaltar las declaraciones en sede judicial de los investigados Jesús Fierro i Rugall , Albert Batalla i Siscart, y Mireia Font i Gras, quienes, prestaron una versión exculpatoria coherente y acorde a las conclusiones que se podrían llegar tras el examen pormenorizado de

la extensa documental obrante en autos”.

La causa, que té el seu origen en una denúncia anònima i en la posterior querella de fiscalia, va propiciar una espectacular entrada de la Guardia Civil, tant a l’Ajuntament urgellenc com al Consell de l’Alt Urgell el 28 de març de 2019, just ara fa cinc anys. Batalla, Fierro i Font s’han mostrat satisfets per l’arxiu de la causa contra ells i la resta de persones investigades. La querella els acusava de delictes contra l’administració pública, prevaricació, malversació, frau contractual i negociació prohibida als funcionaris, acusacions per fets que s’han demostrat inexistents, “com ja vam assegurar al principi de tot el procés”, han manifestat. Amb aquesta resolució judicial ferma, així com amb l’arxiu l’any 2020 de les dues peces separades de la causa, es demostra “que malgrat cinc anys d’espera amb quatre pròrrogues del termini per la investigació i quatre jutges diferents, unes acusacions tan greus i una investigació de 4.196 folis i desenes de caixes de documentació, la nostra actuació com a càrrecs públics ha estat honesta i transparent”.

Els fets de la investigació s’originen una setmana abans del referèndum del primer d’octubre de 2017 quan una o diverses persones van adreçar una denúncia anònima a anticorrupció. “Aquell moment polític, el contingut de la querella anònima, així com l’espectacularitat de l’entrada a l’Ajuntament i el Consell Comarcal en ple judici pel referèndum i a pocs mesos d’unes eleccions municipals, ens fan pensar que darrera de tot plegat hi havia una clara intenció política”, han explicat Batalla, Fierro i Font.

Per aquest motiu, els tres ex-responsables institucionals han fet la següent petició: “Ara que, per fi, tot s’ha acabat i s’ha demostrat la falsedat de les acusacions, creiem que la persona o persones que van propiciar la denúncia anònima haurien de donar la cara i demanar perdó públicament pel patiment que ha suposat aquest procés, no només per nosaltres sinó també per les nostres famílies i entorns, així com el perjudici cap a l’opció política que representàvem”. “La política s’ha de fer amb instruments democràtics i no amb mentides i falses denúncies”, han reblat Batalla, Fierro i Font.

Batalla, Fierro i Font han volgut fer un agraïment “emotiu i sincer a totes les persones que des del primer moment ens van manifestar el seu suport i van creure en la nostra honorabilitat, especialment a les nostres famílies, amics, però també al personal d’ambdues institucions.