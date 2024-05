Astrié critica el "populisme" d'Enclar per rebutjar actes que promouen lligams a la parròquia

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella no celebrarà el Xocofest, ni la Festa de la Primavera i ni tampoc Andorra la Vella En Flor. Això ha estat criticat per l’excònsol i l’actual oposició qui ha titllat de “populisme” el fet que Enclar critiqués a DA per fer polítiques que feien “perdre l’esperit comunitari de la parròquia” i elimini justament esdeveniments que uneixen la comunitat.

“Imagino que el Xocofest que es feia a l’antiga caserna de Bombers doncs el motiu està lligat amb les obres que s’estan fent ara, però si tens una corporació per la que apostes i que creus decididament amb la cohesió social i en el fet de fomentar els lligams de la comunitat, doncs busques un altre lloc, si no és aquest pot ser un altre” ha declarat Astrié.

L'oposició ha retret al nou Comú el populisme fet des de l’oposició: “Això demostra que no hi creuen amb el sentiment comunitari”. El membre de DA també ha criticat via Twitter la cancel·lació d’aquests esdeveniments.