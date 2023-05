Avalat el processament de Montaner per revelar el sou de Ferran Costa

Andorra la VellaEl Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara de Carine Montaner contra el seu processament per revelació de secrets després de la querella que li va presentar l'exconseller liberal Ferran Costa. El parlamentari va presentar una querella contra la llavors consellera de Terceravia. Costa acusava Montaner d’haver fet públic el seu salari accedint als comptes del partit liberal on havien militat tots dos. Quan Montaner es va escindir dels liberals per marxar amb Josep Pintat i Terceravia va mantenir l'accés a la documentació de la CASS dels liberals. Així va saber que el que Costa cobrava i que rebia una aportació addicional. Segons Costa va explicar a altres consellers i l’afer es va fer públic.