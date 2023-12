Avancem crearà un departament d'habitatge per assessorar propietaris i llogaters d'Encamp

EncampLa candidatura d'Avancem (PS+Independents) crearà un departament d'habitatge al comú d'Encamp amb la finalitat d'atendre consultes de llogaters i propietaris sobre la legislació del sector i assessorar-los sobre els seus drets.

Així ho ha manifestat aquest dimarts al matí la candidata a cònsol major, Marta Pujol, qui també ha destacat que es duran a terme polítiques que afavoreixin l'accés a habitatges a preu assequible i que s'impulsarà un registre de la propietat públic i transparent en coherència amb la nova llei d'habitatge. "Les polítiques seran per afavorir la regulació dels preus amb eines com l'Índex de Preus de Referència o l'Impost de rendiments arrendataris", ha manifestat la candidata.

Pujol ha subratllat que, en matèria d'habitatge, l'actual comú "només ha engegat la cessió al 0% per a construir habitatge de lloguer", mentre que les noves promocions que s'estan fent "són de venda i no precisament a preu assequible". La candidatura de PS+Independents aposta per un model de regulació de preus, amb estudis de viabilitat sobre les construccions d'habitatges a preu assequible i els terrenys on es duen a terme.

En aquest sentit, ha destacat que "tot allò que sigui col·laborar pot sumar", però que el model de cedir terrenys comunals per a construir obres privades "no funciona com hauria de funcionar" i que des de la llista socialdemòcrata s'aposta per una col·laboració publicoprivada a la inversa, on es potenciï la disposició de terrenys privats per fer pisos a preu assequible.