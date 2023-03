Bartumeu, sobre l'actuació de Govern amb l'acord d'associació: "No sabem on anem ni on ens porten"

Andorra la Vella"No sabem on anem ni on ens porten". Aquestes han estat les paraules de Jaume Bartomeu, líder de Progressistes-SDP, en relació amb l'acord d'associació i fent referència a l'opacitat del procés entre l'executiu en funcions i la Unió Europea. Des de l'aliança socialdemòcrata consideren que en nou mesos no es pot fer un bon acord i que cal implicar als diferents actors polítics, socials i econòmics, ja que l'acord pot esdevenir un punt d'inflexió pel país. Segons Bartumeu, prendre acords "poc estudiats i mal mesurats" portaran a resultats negatius.

🇪🇺Amb nou mesos no es pot fer un bon acord d'associació

📢Cal posar tots els dossiers damunt la taula i comptar amb tot l'arc parlamentari i els actors econòmics i socials