La batllia no admet a tràmit la querella d'Higini Cierco contra Xavier Espot

Andorra la Vella“Les coses són el que són i no els que alguns volen que siguin, l’aute recull que totes les imputacions que se’m formulaven no tenien ni el més mínim fonament”. Així ha valorat Xavier Espot que la querella que li va presentar Higini Cierco per l’afer BPA ni tan sols hagi estat acceptada a tràmit. Cierco l’acusava per la seva participació, quan Espot era ministre, en les accions del govern Martí en el ‘cas BPA’.

“Es ratifica que el procés de BPA es va fer bé i Govern no volia que hagués passat res amb aquest banc i no volia la nota del FinCEn, ni la intervenció ni res del que es va haver de fer per salvar la plaça financera”, segons ha destacat el Cap de Govern.

Èric Jover encara ha estat més dur en l’anàlisi i deixant clar que la sensació és que els Cierco han intentat influir en les properes eleccions a base de presentar una querella que ni tan sols ha estat acceptada a tràmit quan en aquests casos quan hi ha un mínim de base com a mínim s’accepten sempre a tràmit. “Una querella que es presenta set anys després dels fets i just el dia després que Xavier Espot comunica que es tornarà a presentar ja tothom pot tenir clar quina és la intenció que té”, segons Jover.