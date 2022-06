Bonell defensa al Consell d’Europa la tasca legislativa d’Andorra per assolir una societat més inclusiva i diversa

Andorra la VellaLa presidenta suplent del grup parlamentari Demòcrata, Mònica Bonell, és a Estrasburg per participar, tota la setmana, a la sessió d'estiu de l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa (l'APCE). Un dels principals punts tractats dilluns va ser l'informe impulsat pel parlamentari suec Momodou Malcolm Jallow, per debatre sobre el rol dels partits polítics en el foment de la diversitat i inclusió, i assolir una nova versió de la Carta per a una societat no-racista. En aquest punt, Bonell va remarcar la tasca legislativa d'Andorra en la lluita per promoure una societat més inclusiva i diversa.

Com a exemple, va detallar que, per a l'elaboració de la Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, aprovada el 2019, es va dur a terme "una àmplia consulta dins la societat civil", que va derivar en una taula transversal d'igualtat, coordinada pel Consell General, a la qual "tots els actors van poder participar de manera activa". Així, es va aconseguir "obtenir tota la informació necessària per elaborar el Llibre blanc de la igualtat" i, posteriorment, aprovar "la Llei més inclusiva i diversa amb la qual compta Andorra".

Bonell també va voler destacar que a Andorra, quan es treballen lleis que tracten els drets humans i llibertats fonamentals, "el sentit d'Estat dels 28 parlamentaris impera i s'aproven per unanimitat". "Considerem aquests temes prioritaris, protegits per la nostra Constitució, i que mereixen el màxim consens possible", va afegir.

Bonell, que és la cap de la delegació andorrana al Consell d'Europa, no va poder fer la intervenció en directe a l'hemicicle per l'elevat nombre de ponents inscrits, però aquesta quedarà inclosa al debat de l'informe final de Jallow. Durant la jornada d'aquest dilluns Bonell també va assistir a l'acte en què es va escollir el nou president de l'ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe), Iulian Bulai. Ho va fer acompanyada de la consellera liberal Eva López.

La sessió d'estiu de l'APCE s'allarga fins al 24 de juny i centra part dels debats en 'La defensa de la seguretat democràtica d'Europa'. Aquest dimarts han intervingut a l'hemicicle parlamentaris d'Irlanda, Bielorússia, Finlàndia, així com la secretària general del Consell d'Europa, Marija Pejčinović Burić.