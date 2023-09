Bonell titlla la proposta de cooficialitat del castellà d'"impensable"

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha comparegut aquest dimecres a la tarda per exposar alguns detalls més del projecte de llei que regularà les noves obligacions d'alguns residents vers la llengua oficial del país. Durant les darreres setmanes, s'ha anat estenent la idea que es podia fer llengua cooficial el castellà a Andorra. Una idea sobretot estesa per part d'Àngel Escolano, president d'un grup espanyolista de tall dur, al qual, de fet li van suspendre el compte de X, abans Twitter, per emetre comentaris ofensius contra l'independentisme català. La ministra ha estat preguntada per la proposta i ha sentenciat que "és impensable poder arribar a fer això", ja que "la nostra Constitució diu el que diu, la nostra llengua és el català i és impensable arribar a pensar que la proposta pugui prosperar".