Buscant l'Andorra 'post-pandèmica'

Andorra la VellaEra d'esperar que la síndica general fes referència a la superació de la pandèmia durant el tradicional discurs del dia de la Constitució. I és que aquest diumenge fa pràcticament un any que el Principat d'Andorra i tot el món es va confinar a casa per intentar frenar una pandèmia que s'ha endut milers de vides pel camí. Roser Suñé ha emplaçat els polítics a assentar les bases d'un país postcoronavirus amb la sostenibilitat, l'educació i el creixement econòmic com els pilars que han de sostenir una "Andorra moderna". La síndica ha recordat a tots els presents que el Govern i tots els partits polítics es troben ara "sense excuses, amb el deure històric de pensar nous camins, i sobretot, nous horitzons".

Durant el seu discurs, Suñé també ha fet referència a la Cimera Iberoamericana i la pròxima visita dels reis d'Espanya, com fites importants per enfortir els vincles internacionals.

Posteriorment, els diferents presidents dels grups parlamentàries han donat la seva opinió, així com també el cap de Govern, Xavier Espot. El màxim responsable de l'administració ha reflexionat al voltant de les paraules de la síndica assegurant que "a vegades, els polítics hem de trobar el mínim comú denominador per posar-nos d'acord, i en cas de que no el trobem, intentar fer tots concessions per arribar a una posició d'acord on tothom ha de renunciar".

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha recordat que totes les mesures socials i econòmiques que s'han posat en marxa durant la pandèmia "es van haver de fer a corre-cuita perquè no hi eren" i creu que la Covid-19 farà que "un debat posposat històricament", per fi, es posi sobre la taula. El president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, creu que el coronavirus serà el punt d'inflexió "per debatre cap a on volem anar com a país" i ha lloat les reflexions "a les que la síndica ens té acostumats". El president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha volgut manifestar el seu condol a totes les famílies que han estat víctimes del coronavirus i ha titllat la vacunació al país de "llum al final del túnel". Per últim, el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, ha agraït la tasca de tot el personal que va treballar durant el confinament i ha destacat la creació de la nova comissió 'Andorra Futur' per "teixit l'Andorra del futur que tots volem".