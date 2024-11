A Cairat l'Acord amb la UE li genera "més dubtes que certeses"

Andorra la VellaEl cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha expressat a l'Avui Serà un Bon Dia d'RTVA que l'Acord d'Associació amb la Unió Europea li genera "més dubtes que certeses". Cairat ha expressat que veu "un acostament forçat amb la UE" i assenyala que el vehicle per fer això possible és l'Acord.

Els aspectes que més inquietuds provoquen en el cònsol és com Andorra podrà adaptar-se a les quatre llibertats "els meus dubtes, que són més dubtes que certeses, venen de com es fa aquesta integració de les quatre llibertats, de cop i com això afecta grans reptes que tenim com l'habitatge, inversió estrangera, en matèria de creixement urbanístic" ha assenyalat Cairat.

El periodista Gabriel Fernàndez li va respondre que li acaba de dir que "un no ho sé a vegades acostuma a ser un no". El cònsol va afirmar que "no ho se". Tot i això, el mandatari lauredià deixava la porta oberta a un possible sí. "Encara no ens han cridat a votar, encara hi han molts dubtes sobre si l'acord és mixt o no". De fet, va explicar que Concòrdia aviat presentarà el seu posicionament respecte a l'Acord d'Associació plantejat i negociat pels diferents Governs.