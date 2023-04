Càmeres de seguretat van gravar al repartidor del pamflet difamatori contra Espot

Andorra la VellaEl pamflet difamatori contra Andorra, Xavier Espot i Alfons Alberca va ser editat per la societat catalana Caxier Edicions S.L. que és qui també edita la revista catalana El Triangle i el mitjà digital La Valira. Caxier Edicions va entrar la petició de dipòsit legal B-8346-2023 que constava en la publicació i que va ser registrada en l'organisme de dipòsits legals a Barcelona, segons ha explicat l'entitat. El pamflet va ser editat a Barcelona i portat a Andorra on va ser distribuït de matinada al costat de les publicacions de premsa. Va ser portat a bars, restaurants i altres locals com despatxos o oficines. Es calcula que se'n van repartir uns 1.200 exemplars.

La policia disposa d'aquesta informació, segons fonts properes al cas, i al mateix temps va localitzar la persona que va fer el repartiment dels exemplars. Les càmeres de seguretat de múltiples establiments van gravar l'home que va fer el repartiment de matinada. La policia el va interrogar i l'home, segons les fonts, va reconèixer que l'havien pagat per fer aquesta feina. La policia està seguint el rastre de qui pagar tant la publicació, ja que es dóna per fet que va ser gent d'Andorra, com qui va finançar el repartiment. Es cerca poder connectar els dos fils per establir qui hi ha darrere de l'atac a Andorra, suposadament també connectat amb el finançament de programes de 8TV on s'atacava a Andorra, amb l'objectiu d'intentar que els demòcrates no guanyessin les eleccions i sortís elegit un partit més procliu als seus interessos.

Xavier Espot i altres persones han manifestat que s'estan estudiant les possibles accions legals per les injúries i difamacions incloses en el pamflet. Jaume Reixach és l'editor del Triangle i responsable del mitjà digital La Valira. L'administrador únic de Caxier és Carlos Isern. Aparentment, és un testaferro perquè és l'administrador de moltes altres societats que estan en zones d'Espanya molt diverses i que es dediquen a activitats que res a veure tenen unes amb les altres. En total, Isern estaria com a administrador en prop d'una vintena de societats.

El fet que l'administrador únic sigui un presumpte testaferro (Carlos Isern Bacas) seria, segons fonts jurídiques, una estratègia per no haver de fer front a les possibles indemnitzacions en cas de querelles per difamacions i calúmnies. Més enllà de qui financés l'operació, on tots els indicis apunten que és des d'Andorra, el fet que la publicació s'edités des de Barcelona encara dificulta més les accions legals contra els seus autors.