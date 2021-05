Canals plega i Espot remodela el Govern amb l'entrada de Trini Marín

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha comparegut aquest dijous al vespre juntament amb la ministra de Turisme, Verònica Canals, qui ha anunciat que deixa el ministeri “per motius estrictament personals i familiars”. La renuncia de Canals ha provocat una reacció en cadena en el si de l'executiu, amb una remodelació tant de ministeris com de les persones que s'hi posaran al capdavant. Espot també ha anunciat l'entrada al Govern de l'excònsol escaldenca, Trini Marín, que deixarà les seves ocupacions a la CASS per entrar al juliol com a ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana. Jordi Torres passarà a ostentar el càrrec de ministre de Turisme i Telecomunicacions; Víctor Filloy es posarà al capdavant d'Ordenament Territorial i Habitatge; Judith Pallarés serà ministra d'Afers Socials i Joventut, i la ja citada Marín, Administracions Públiques i Participació Ciutadana.

A tall de comiat, Espot ha reconegut que Canals "és una persona que deixa un ministeri perfectament ordenat i professionalitzat", donant inici "a un dels grans reptes que tenim plantejats, què és la diversificació de la nostra oferta turística". Al seu torn, la ministra liberal ha posat en relleu que la decisió "no ha estat fàcil de prendre", sinó "llargament meditada i madurada". També ha reconegut haver viscut "un desgast considerable" en els moments en què era necessària l'elaboració dels protocols sanitaris i de desconfinament, però tot i això, "ha estat un aprenentatge intensiu". Per concloure la seva intervenció, s'ha posat a disposició del sector pel que sigui necessari i ha assenyalat que "la pandèmia ha reforçat el sector turístic perquè ha posat de manifest la seva importància".

La marxa de Canals també provoca que ministres actuals passin a assumir noves funcions i, fins i tot, canvis de carteres. Així doncs, Jordi Torres passarà a ostentar el càrrec d'un ministeri que englobarà Turisme i Telecomunicacions i seguirà exercint les funcions de president d'Andorra Telecom. Al seu torn, Víctor Filloy es posarà al capdavant d'Ordenament Territorial i Habitatge, seguint d'aquesta manera amb algunes de les funcions que tenia fins ara; Judith Pallarés serà ministra d'Afers Socials, Igualtat i Joventut, i Marín ocuparà la cartera d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana. Aquests canvis provoquen que es deixi sense funcions a l'actual secretari d'Estat de Participació Ciutadana i Igualtat, Marc Pons, que tal com ha explicat Espot, encara "no s'ha decidit la seva situació", malgrat que "si de mi depèn, vull seguir comptant amb la seva ajuda i col·laboració encara que no sigui com a secretari d'Estat".

Balanç dels dos anys de legislatura

La ministra de Turisme ha aprofitat el comiat per fer un balanç de la feina feta durant els dos anys en què ha ostentat el càrrec. Així, ha fet esment a l'acabada de presentar campanya d'estiu, que enguany posiciona el Principat als països nòrdics, i que s'encavalca amb la presentació de tots els esdeveniments que acollirà el país durant aquest mateix període. Precisament, aquest dijous al matí ja s'ha començat a comunicar el destí Andorra a través de la premsa internacional, apostant, sobretot, per les actuacions musicals ja programades. En aquest sentit, ha ressaltat el flux de venda d'entrades, ja que només en 20 minuts s'ha aconseguit vendre un miler de passis per a l'actuació de David Guetta en el marc de l'Andorra Mountain Music.