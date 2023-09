La candidatura de Cristina Rico no té oposició per presidir Liberals

Andorra la VellaDimarts vinents se celebrarà un congrés de Liberals que servirà per decidir la nova directiva que es farà càrrec del partit després de la batacada a les darreres eleccions. Tal com informa RTVA, la candidatura liderada per Cristina Rico és l'única que s'ha presentat. Formen part del seu equip Jordi Cerqueda i el conseller general no adscrit Víctor Pintos. També Gerard Estrella i Èric Bartolomé, els únics que ja tenien un càrrec a l'anterior directiva.

Aquest congrés també servirà per dictaminar la postura del partit respecte al pacte d'Estat per les negociacions amb la UE, a més dels representants dels comitès parroquials, dels joves i d'igualtat.