Un canvi de guió provoca el refús a la llei electoral

Andorra la VellaCanvi de guió inesperat en la votació de la modificació de la llei qualificada de règim electoral i del referèndum, que finalment ha estat refusada, ja que no ha obtingut la majoria necessària per ser aprovada en tractar-se d'una llei qualificada. Així, calia doble majoria tant en la circumscripció nacional com en la territorial i això no ha estat així. De fet, ha obtingut onze vots a favor i tres abstencions entre els consellers de la circumscripció territorial i set a favor i set en contra a la nacional, amb la qual cosa, no ha prosperat. Les abstencions han estat les dels representants dels grups parlamentaris de Terceravia+Unió Laurediana+Independents i del socialdemòcrata.

Un cop conegut el resultat de la votació, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, ha destacat que aquesta era una reforma "molt important", sobretot per les millores en l'accés al vot de les persones discapacitades que s'incorporaven, i ha avançat que "demà mateix" entraran un text perquè, si més no, es puguin aprovar els punts que amb aquesta llei s'impulsaven com són l'accessibilitat al vot de les persones amb diversitat funcional i les millores en el vot per correu (amb nous supòsits i terminis) i en els quals havia acord. Ensenyat ha estat especialment crític amb el posicionament del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, que s'ha abstingut, ja que ha lamentat que no siguin "constants" i hagin tingut una posició diferent en comissió i en la sessió de Consell General. "Fins aquí hem arribat en les negociacions i possibles transaccions", els ha etzibat Ensenyat, visiblement molest amb el grup liderat per Josep Pintat, que al seu torn els ha acusat de no escoltar l'oposició i de no haver parlat amb els comuns. En aquest sentit, Pintat ha destacat que amb la modificació d'aquesta llei no s'estava parlant només dels drets de les persones amb discapacitat, sinó "de canviar el sistema electoral". "Si no volen pactar, no pactin", els ha respost el president de Terceravia que ha lamentat que el debat sobre aquesta llei hagi estat "un circ". De fet, anteriorment a la seva intervenció, el conseller Oliver Alís havia acusat la majoria de voler "acontentar" la gent però no de fer realment una reforma "amb seny i coherència" i havia defensat que l'actuació de la majoria havia estat "una operació de màrqueting". També havia acusat el grup parlamentari socialdemòcrata, que havia impulsat la proposició de llei, de no haver preparat "suficientment" el text.

En la seva intervenció la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha manifestat a Ensenyat que la majoria tindrà el suport del PS en les millores en els drets de les persones amb diversitat funcional i ha destacat que és una qüestió "en la que no es pot fer política". I el president del grup, Pere López, ha justificat l'abstenció i ha manifestat que "el que no s'entendria" és que haguessin votat favorablement quan els objectius que es plantejaven en la proposició de llei no s'han aconseguit. Així ha destacat que "el text resultant no és de la nostra satisfacció" ja que el sistema electoral queda igual.

Al seu torn, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, s'ha afegit a les paraules d'Ensenyat i ha lamentat que ni el propi PS, que va ser qui va presentar la proposició li hagi donat suport. "S'abstenen en la garantia a les persones amb discapacitat, en ampliar els dies i els terminis per al vot per correu i a la participació a les taules" de ciutadans, els ha retret Costa, que ha destacat que "és paradoxal" que això passi. I ha manifestat que el conseller Oliver Alís "desconeix els mecanismes per arribar a consensos". També el president suplent de Ciutadans Compromesos, Raul Ferré, ha lamentat que "no s'hagi pogut aprovar aquesta llei".

Cal destacar que aquesta modificació de la llei incloïa tot un seguit de millores perquè les persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret a vot; la incorporació de ciutadans a les meses electorals i l'ampliació de criteris i terminis per exercir el vot per correu.

Abans del debat de la modificació de la llei qualificada de règim electoral i del referèndum s'havien debatut les onze reserves d'esmena que havia presentat el grup parlamentari socialdemòcrata que proposava que s'implantés el vot electrònic; canvis en la conformació de les meses electorals per donar entrada als ciutadans i a l'últim per modificar la representació tant als comuns com a la circumscripció parroquial de les eleccions generals. Les esmenes havien estat rebutjades amb el vot en contra de la majoria i de Terceravia+Unió Laurediana+Independents i els vots a favors del PS i de la consellera general no adscrita Carine Montaner.