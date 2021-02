Els canvis a la llei de la funció pública, sobre la taula

Andorra la VellaLa ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, ha remès un primer document de treball relatiu a la modificació de la llei de la funció pública als representants sindicals així com als diferents grups parlamentaris. El document recull els objectius principals de la modificació de la llei, que la ministra i la secretària d’Estat, Lara Vilamala, han exposat en les diferents reunions amb el sindicats, els cònsols, així com amb representants dels grups parlamentaris. Així, entre els aspectes principals que han de ser objecte de la modificació de llei, està la de retrobar la condició de funcionaris i treballadors públics interins, en lloc de les terminologies que recull el text del 2019. També es defineix la jornada laboral en un còmput anyal de màxim 1.800 hores i s’inclou una referència al teletreball per a la seva regulació, informen des de l'executiu.

Aquest primer document contempla aspectes com les ocupacions professionals que han d’ajudar a definir la carrera professional, la metodologia de les contractacions eventuals, millores en la concreció del procediment disciplinari o els àmbits de la mobilitat entre administracions.

Pallarés ha manifestat en les diferents reunions que aquest projecte de llei té la voluntat d’incloure la visió de l’optimització dels recursos i la modernització de la gestió pública. Després d’aquest primer document es preveu que es reprenguin les reunions de treball en les pròximes tres setmanes.