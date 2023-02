Carine Montaner treballa en llistes territorials a totes les parròquies menys Canillo

Andorra la VellaLa presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha declarat als micròfons de la Rèplica d'RTVA que treballen des del partit per a presentar llista a totes les parròquies menys Canillo. També ha afegit que els llocs dos i tres seran per a la vicepresidenta Noemí Amador i el secretari general Marcos Monteagudo.

Montaner també ha mostrat la seva preocupació respecte a les dificultats que s'estan trobant des del seu grup per a completar aquestes llistes. Assegura que hi ha gent que vol participar que se sent pressionada, perquè se'ls etiqueta. Fins i tot diu que alguns tenen por de perdre la feina.

La consellera adscrita també ha fet al·lusió al pacte entre el PS i SDP, el qual l'ha sorprès. Creu que no hi haurà majoria absoluta i que s'hauran de buscar pactes. Això sí, pel que fa a mantenir converses amb Concòrdia de cara a possibles acords, explica que solament s'ho mirarien després dels comicis.