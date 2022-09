Carine Montaner vol un referèndum sobre la via preferent

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha demanat que des del Govern es tiri endavant un referèndum perquè la població pugui decidir si estan a favor de la via preferent al Servei d'Atenció Sanitària, la qual, al seu entendre, ha evidenciat el col·lapse i el malestar de la sanitat pública i el no funcionament del metge referent. Ho ha fet durant la seva intervenció en el marc del Debat d'Orientació Política al Consell General.

En aquest sentit, ha posat en relleu "la mala gestió" del director general del SAAS, Josep Maria Piqué, que "ha provocat un anunci de vaga" per part dels treballadors del servei de transport sanitari no medicalitzat. Montaner exposa "absolutament necessari" un canvi de rumb en la gestió del SAAS, així com "la no renovació del contracte amb l'actual director". A més, ha apuntat que no entén per què s'ha inclòs a la cartera de serveis la reproducció assistida i el canvi de sexe, i no "s'aplica el tercer pagador a tota la població general", un fet que, indica, "donaria millor qualitat de vida a les persones vulnerables" que no accedeixen a temps als especialistes per l'alt cost de la intervenció.

Montaner també ha tornat a posar sobre la taula la crisi sanitària de la pandèmia, qüestionant l'efectivitat de les vacunes i la manca de respecte a la llibertat de les persones al llarg de la campanya per combatre el coronavirus. "Com pot ser que una persona vacunada tres vegades, s'hagi contagiat dues o tres vegades i amb efectes greus com trombosis; com pot ser", ha dit. També ha demanat un pla per fer front a l'augment de la inflació i la crisi econòmica actual, que pronostica "anirà a més, serà pitjor".

Finalment, ha fet esment a la problemàtica de l'habitatge afirmant que la bombolla no ha sorgit "ara, sinó que és latent al país des del 2017", i ha reclamat, una vegada més que s'acabi amb "l'amiguisme" dintre de la justícia i concretament, al Consell Superior de la Justícia.