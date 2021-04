Carles Ensenyat: “S'han de començar a dir les coses com són, la raó de Catalunya per tancar la mobilitat amb Andorra és econòmica i no sanitària”

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari Demòcrata, Carles Ensenyat, ha manifestat aquest dijous, després de la sessió celebrada a la cambra legislativa, que la prohibició per part de les autoritats catalanes a la circulació de vehicles andorrans més enllà de l'Alt Urgell respon a “la voluntat de preservar el consum intern”. “S'han de començar a dir les coses com són: la raó de Catalunya per tancar la mobilitat amb Andorra és econòmica i no sanitària”, ha etzibat el conseller demòcrata, en declaracions a RTVA.

“Barcelona depèn molt del turisme estranger, i el poc turisme local que puguin tenir se'l volen quedar. És una idea proteccionista de l'economia”, ha dit Ensenyat, per a qui la mesura d'excloure del trànsit de les carreteres catalanes els residents a Andorra respon a una “preservació del seu consum intern, però no té cap raó sanitària”. “No és per raons sanitàries perquè l'impacte que poden tenir 70.000 persones en una població de més de 7 milions d'habitants és minúscul. La raó és econòmica. La puc entendre però no la comparteixo”, ha argumentat el parlamentari.

Ensenyat ha explicat que les autoritats andorranes han “iniciat contactes amb el govern d'Espanya i amb autoritats europees” per saber si des de la Generalitat tenen capacitat administrativa per bloquejar la frontera. “Un francès de Tolosa pot anar amb avió a Mallorca però un andorrà no pot anar amb cotxe a Barcelona?”, ha qüestionat el dirigent.