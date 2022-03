La cessió de l'Hotel Casamanya seria a cost zero i a perpetuïtat

OrdinoNo estava previst en l'ordre del dia, però l'Hotel Casamanya ha acabat protagonitzant el consell de comú d'Ordino, celebrat aquest dijous al migdia. A petició el conseller de la minoria, Enric Dolsa, s'ha debatut sobre el futur conveni que haurà de definir el comú, el quart d'Ordino i Govern per a la cessió de l'edifici, que ubicarà el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Dolsa ha posat sobre la taula la seva discordança perquè l'acord, que s'ha de desenvolupar els pròxims mesos, comporti una cessió a perpetuïtat -el màxim que permet la llei és de 99 anys- i sense cap cost, i ha reclamat l'organització d'una reunió de poble per decidir-ho. En aquest sentit, el conseller de X'Ordino ha volgut recalcar que no s'oposa a la cessió de l'Hotel Casamanya, però ha advertit que, si no es consulta la població sobre una decisió tan important, el més probable és que la qüestió acabi elevant-se als tribunals.

Per la seva banda, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha recordat que la decisió de cedir amb aquestes condicions l'edifici, la va prendre el mateix quart, on ja hi havia convidats els caps de casa, que representen la població de la parròquia. A més a més, ha destacat que la inversió prevista del comú i el Govern per rehabilitar l'espai serà d'entre 5 i 6 milions d'euros i no només l'executiu central gaudirà de l'edifici sinó que a l'Hotel Casamanya també s'ubicaran el departament d'agricultura del comú, les seccions vinculades amb la reserva de la biosfera i la sostenibilitat de la parròquia, i el quart disposarà de despatx propi i diverses sales per a la seva activitat organitzativa. Pel que fa a la consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, també ha volgut dir la seva i s'ha mostrat totalment a favor de la cessió, tenint en compte el mal estat en què es troba l'edifici i mostrant-se satisfeta perquè se li doni una utilitat. Està previst que divendres de la setmana vinent, dia 8 d'abril a les 12 del migdia, les tres parts signin el Protocol d'Entesa al comú d'Ordino i es triïn dues persones que representaran cada part per abordar el futur conveni.

Durant el consell de comú s'han aprovat sense complicacions tots els punts previstos, entre els quals hi havia la proposta d'aprovació d'un suplement de crèdit per ratificar l'avenç de fons de 3.000 euros atorgat pels cònsols per fer una aportació econòmica com a ajut humanitari al poble d'Ucraïna, la proposta d'aprovació d'un crèdit extraordinari a la Comissió de Comunicació i Sistemes d'Informació i GDH per un import de 7.500 euros i la proposta d'aprovació de la relació dels compromisos no liquidats a 31 de desembre del 2021 i que s'han de reconduir al pressupost 2022 amb càrrec a romanent de tresoreria. Només un dels acords presos per les juntes de Govern ha generat una petita picabaralla entre Dolsa i Mortés, quan el primer li ha preguntat sobre l'autorització del dret de pas a la urbanització el Balcó d'Ordino, on s'està aixecant una nova promoció immobiliària. Segons Dolsa, es tracta d'un carrer de només sis metres i amb una alta densitat de circulació i ha posat en dubte que el difunt Joan Canturri autoritzés aquest dret de pas. És per això que ha reclamat poder veure el document on s'autoritza, però Mortés li ha assegurat que no és el comú qui el decideix sinó la societat propietària.