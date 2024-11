Ciutadans Compromesos acorda pluralitat interna amb l’Acord d’Associació

Andorra la VellaL’assemblea de Ciutadans Compromesos (CC) ha marcat un posicionament clar respecte a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. La formació ha decidit que els seus militants tindran llibertat per defensar les seves pròpies posicions al voltant d’un tema considerat transcendental pel futur d’Andorra.

CC subratlla la seva intenció de no contribuir al clima de politització que envolta la qüestió. Tot i això, el grup parlamentari manté el seu compromís ferm amb el pacte d’estat que guia les negociacions d’aquest Acord, un compromís compartit també pel ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, i pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné.

Fites a la Massana

El comú de la Massana, liderat per la cònsol major Eva Sansa, ha centrat els seus esforços en la gestió urbanística i la millora d’infraestructures bàsiques durant el primer any de mandat. Entre les mesures més destacades hi ha la suspensió de nous plans parcials i la implementació de quotes en la construcció, amb l’objectiu de garantir un creixement equilibrat i sostenible. També s’ha iniciat la renovació de la xarxa d’aigua parroquial, considerada prioritària abans d’aixecar la moratòria constructiva.

Altres projectes inclouen la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Parroquial (POUP) per planificar el futur urbanístic de la parròquia, la creació d’un centre de dia per a la gent gran a l’edifici dels Arcs, i l’impuls del desviament de la Massana per millorar la mobilitat a les Valls del Nord. Paral·lelament, s’està treballant en la dinamització i embelliment del centre parroquial per enfortir el teixit econòmic i comercial.

Iniciatives legislatives

En l’àmbit legislatiu, el grup parlamentari de Ciutadans Compromesos (CC) ha impulsat esmenes al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Aquestes propostes tenen com a objectiu alleujar les càrregues econòmiques dels ciutadans i adaptar el marc fiscal a les necessitats actuals de la societat andorrana.

Entre les esmenes presentades, destaca la iniciativa per actualitzar la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). La revisió busca garantir que el sistema fiscal sigui més equitatiu, cosa que permet que els contribuents disposin de més recursos per afrontar despeses essencials com l’habitatge o el consum quotidià.

Finalment, també s'ha plantejat una modificació de l’Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (ITP). L’objectiu és reduir les càrregues fiscals associades a la compravenda de béns immobles, afavorint l’accés a l’habitatge i dinamitzant el mercat immobiliari.