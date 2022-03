Clam del PS contra les noves tarifes d'accés als centres sociosanitaris

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata ha manifestat aquest dimecres el seu descontentament amb la modificació de les tarifes per a nous usuaris de centres sociosanitaris i ha reclamat que el Govern faci marxa enrere. El president i la vocal al Comitè Executiu del partit, Pere López i Marta Pujol, han subratllat que aquesta mesura, feta "a cop de decret" i sense haver-se consultat amb el col·lectiu afectat, és totalment injusta i han demanat públicament que se substitueixen els nous preus per un sistema que sigui més adequat a les necessitats dels usuaris.

Des del PS s'ha destacat que algunes de les tarifes dupliquen l'import actual a pagar, que els serveis d'atenció a domicili actual són insuficients i que des del Govern tampoc s'han previst alternatives o recursos per a les persones que han de fer servir els centres sociosanitaris i que encara tenen una certa autonomia o aquells als quals no se'ls reconeix un grau sever de discapacitat. "Aquesta és la manera que el Govern agraeix a la gent gran el patiment d'aquests dos anys de pandèmia. A la primera oportunitat, una pujada de tarifes als centres sociosanitaris" ha denunciat López.

Així mateix, López i Pujol han argumentat que, si la voluntat real de l'executiu és la de fer un servei menys medicalitzat i més centrat en l'atenció a la persona, cal assegurar que tothom hi pugui accedir, abaratint l'accés per a les persones amb un grau de dependència més elevat i mantenir els preus als usuaris que no necessiten un servei mèdic intern o constant.