Clavera anuncia que Units pel Progrés es presenta a les eleccions

Andorra la VellaEl partit Units pel Progrés d’Andorra (UPA) torna al mapa polític per les eleccions generals. Ho confirma qui va liderar la formació durant els comicis del 2019, Alfons Clavera, qui manifesta que la decisió de si es presenten en solitari o en coalició es prendrà a l’executiva del partit que tindrà lloc després de la Diada de Meritxell, que comptarà amb la participació d’un total de disset persones, i on també se seleccionarà el candidat a cap de Govern. Clavera afirma que avui dia ja han estructurat la formació i disposen d’una executiva seriosa per tornar a ser presents al panorama electoral.

En relació amb els punts clau del programa electoral d’UPA, indica que “el pal de paller” continua sent centrar el model econòmic del país en la diversificació econòmica, la qual considera que durant la legislatura de DA, L’A i CC s’ha estancat i assevera que “no han fet cap pas endavant”, per la qual cosa “han incomplert el seu programa electoral”. A més, Clavera ressalta que des de la formació són contraris i “farem tot el possible per evitar que s’augmenti el tipus impositiu a les empreses i als autònoms”.