El comú anuncia un pressupost de 50 milions, un deute de 23 i inversions per valor 13

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquest dilluns durant la sessió de consell de comú un pressupost de 50,3 milions d'euros per al 2022. El cònsol menor de la capital, David Astrié, ha desgranat els comptes, tot posant en relleu que el volum d'endeutament comunal es troba en 23 milions d'euros, la meitat del que hi havia el 2016. "És important recalcar que malgrat les inversions que s'estan duent a terme a la parròquia, s'està reduint l'endeutament", ha dit, i ha destacat que des del 2016 "anem amortitzant 3,5 milions d'euros anuals d'aquest".

En relació amb les inversions que la corporació planteja per l'any vinent, aquestes s'enfilen fins als gairebé 13,2 milions d'euros. Entre les més destacades es troben l'arranjament de voravies, amb una partida d'un milió d'euros, el projecte d'embelliment del passeig del riu des de la plaça de la Rotonda fins a Escaldes i la instal·lació de fonts de colors al riu Valira com a atractiu turístic, per les quals la corporació destina inicialment un total 1,5 milions, respectivament, a banda de la continuació dels projectes engegats aquest exercici al voltant del centre de la parròquia i Santa Coloma. En aquest sentit, Astrié ha destacat la construcció d'un nou parc infantil de 3.200 metres quadrats a l'avinguda Santa Coloma, el qual també disposarà d'un espai per fer parkour, i tindrà un pressupost inicial de 400.000 euros. "En prop de dos anys la capital ha incrementat les zones verdes en un 30%" ha ressaltat.

Aquest projecte es complementa amb la creació d'un aparcament "dissuasiu" a la mateixa avinguda amb preus reduïts per fonamentar que els turistes i visitants deixin el vehicle i utilitzin el transport públic, concretament el bus comunal, al qual la corporació destina una partida de 100.000 euros per impulsar un estudi per analitzar si el servei requereix més freqüències, parades o si el seu funcionament és òptim. A més, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol ha avançat que a partir de l'any vinent els usuaris que disposen de l'abonament mensual de 30 euros de transport públic podran fer servir el bus comunal sense haver d'abonar l'import de deu cèntims, per la qual cosa quedarà adherit a la tarifa.

El cònsol també ha assenyalat que la corporació destinarà una partida de 300.000 euros al desplegament de l'administració electrònica a les dependències comunals, integrant una plataforma de gestió d'expedients electrònics. I ha comentat que la partida destinada als pisos socials del Jovial disminueix lleument fins als 671.680 euros. En referència als ingressos, Astrié ha indicat que preveuen un increment de la recaptació recuperant les xifres prepandèmia i un augment de les transferències corrents d'1,1 milions respecte al 2021 a través de les transferències del Govern. L'administració comunal preveu un dèficit de 2,7 milions d'euros per equilibrar els comptes, malgrat que ha puntualitzat la voluntat és no haver-lo de formalitzar i finalitzar l'exercici amb un superàvit.

Per la seva banda, els consellers de la minoria del partit Socialdemòcrata i Independents, s'han abstingut a la votació del pressupost tot considerant que és "agosarat, no s'ajusta a les necessitats reals de la ciutadania i poc realista", ja que pensen que no té en compte els possibles efectes que pot provocar la pandèmia del coronavirus. D'aquesta manera, la consellera del PS+I, Dolors Carmona, ha posat en relleu que es tracta "del pressupost més alt de la història" i ha exposat que és necessari un pla de contingència per les possibles situacions que es puguin derivar de la crisi sanitària i l'evolució dels diferents sectors. I ha lamentat que des de la majoria no se'ls hagi tingut en compte en l'elaboració dels comptes del 2022, tot afirmant que si es treballa conjuntament "el resultat pot ser més plural". Al seu torn, Marsol ha esgrimit que "és el nostre pressupost. Som una administració pròxima i tenim aquesta manera de treballar". I ha reiterat que són uns comptes realistes que "cobreixen les necessitats de la parròquia i hi donen vida".

La consellera socialdemòcrata, Lídia Samarra, ha considerat que l'increment del 3% del Foc i lloc que es preveu dintre de la proposta d'Ordinació Tributària Comunal del 2022, el qual passarà de 25 a 25,75 euros, "no és adequat en aquest moment". El cònsol menor ha defensat l'augment de la taxa esgrimint que des del 2004 que no s'actualitza la figura i ha exposat que es tracta "d'un creixement molt baix", ressaltant que "parlem de 75 cèntims per persona". Carmona ha assenyalat que "ara no toca", tot indicant que malgrat que faci gairebé vint anys que no s'actualitza "en el context actual derivat de la crisi sanitària, en el qual tothom fa el que pot" es podria haver ajornat un any més.

D'altra banda, la mandatària comunal ha anunciat que dimecres es presentarà als consellers l'avantprojecte del nou estadi comunal Joan Samarra i Vila, el qual ha pronosticat que no es licitarà fins a aproximadament el setembre del 2022, tenint en compte que per a la redacció del projecte es requereixen diversos mesos.

Aparcaments i parquímetres

La proposta d'Ordinació de Preus Públics per a l'any vinent del comú d'Andorra la Vella preveu una modificació de la política tarifària d'aparcaments comunals verticals i horitzontals amb la voluntat que s'incrementi l'índex de rotació als equipaments. Així doncs, la majoria ha explicat que els residents que disposen de la targeta PK mantindran els mateixos imports que pagaven fins al moment, però s'augmenta el cost per aquells usuaris que no disposin de la targeta, com visitants i turistes.

En aquest sentit, el comú de la capital té previst modificar el sistema de parquímetres a partir del març per un import de 494.383 euros. Marsol ha explicat que la nova metodologia de control de pagament serà més àgil i actualitzat amb un sistema electrònic que permetrà verificar si a un vehicle ha excedit l'hora d'estacionament. Segons ha detallat, es retiraran tots els parquímetres actuals i se substituiran per una setantena de nous amb un sistema modern, amb pagament directe amb targeta. La cònsol ha incidit en el fet que la modificació no es du a terme per una qüestió recaptatòria, sinó "per facilitar la feina al servei de circulació i que no s'hagin de preocupar per controlar les zones de pagament".

1.600 edificis a Andorra la Vella

Durant la sessió de consell de comú d'aquest dilluns també s'ha donat llum verda al decret d'aprovació dels polígons cadastrals i de finalització dels treballs de formació del cadastre parroquial, pel qual s'han comptabilitzat un total de 1.599 edificis, més de 2.000 parcel·les, de les quals 400 al centre per edificar i 61.184 unitats cadastrals. Marsol ha comentat que el registre dona "veracitat sobre la propietat", que el comú ha tardat gairebé cinc anys a dur terme els treballs i recollir la informació i que en total s'han destinat 1,2 milions d'euros.

El registre es va sotmetre a informació pública l'any passat durant i va rebre un total de 60 al·legacions, de les quals 44 van ser favorables, deu denegades, i la resta parcialment. El comú té previst publicar el decret al BOPA després de les festes de Nadal i també s'obrirà un termini per presentar recursos.

Un altre dels punts que s'ha aprovat durant la sessió d'aquest dilluns ha estat el conveni per cedir l'Espai d'Art que s'està construint al parc Central, que disposarà d'una superfície aproximada de 407 metres quadrats, al Govern per fer-hi una sala d'exposicions permanent per un període inicial de sis anys amb possibilitat de prorrogar-ho durant quatre anys. Marsol ha indicat que la gestió de la instal·lació anirà a càrrec de l'executiu i que la corporació comunal el podrà utilitzar puntualment per fer-hi recepcions i una vegada a l'any per fer una exposició. "És un espai privilegiat i apostem pel parc Central com un centre d'art i cultura a l'aire lliure al cor d'Andorra la Vella", ha dit.