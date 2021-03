El comú d'Andorra la Vella adjudica la remodelació de la plaça de la Rotonda per 661.000 euros

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha adjudicat aquest divendres, amb l'abstenció dels tres consellers de l'oposició, la fase 1 del projecte de remodelació de la zona de la Rotonda. Les obres que han estat adjudicades a Pidasa són les que corresponen a la primera fase del projecte, que comprèn bàsicament la plaça. Els treballs tindran un cost de 661.859 euros i l'obra hauria d'estar enllestida en tres mesos, a partir de mitjans abril. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha justificat que ara és un bon moment per fer les obres aprofitant que no hi ha visitants i, d'aquesta manera, que puguin estar acabades quan s'espera que arribin els turistes, a l'estiu. Des de l'oposició s'ha criticat la manca d'informació i concreció sobre el projecte.

La cònsol major ha destacat que les obres que es faran consistiran en posar a la part central un paviment de granit similar al de l'avinguda Meritxell i al lateral, on hi ha l'escultura de Dalí, es farà "una petita tarima" que facilitarà la visió sobre el riu. "El més diferent són els arbres metàl·lics que són fanals", ha manifestat Marsol, que ha afegit que es tracta d'un projecte "senzill" i que el que pretén és donar continuïtat entre les dues parts de l'avinguda Meritxell. Que la part de fusta "no es toqui" ha fet que el "cost s'hagi reduït" i així, tot i que es preveia que estigués al voltant d'1,2 milions, finalment l'adjudicació s'ha fet per gairebé la meitat. A més, s'aprofitaran els treballs per reforçar el pont.

Marsol ha explicat que la voluntat és que aquest any es pugui adjudicar també la fase 2, la que va del pont de la Rotonda al de París, i que serà la que inclourà les fonts de llum i el passeig del riu. Posteriorment s'haurien de fer les fases 3 i 4, la primera de les quals comprèn el tram entre el pont de París i la Dama de Gel i la darrera, entre la Rotonda i el Parc Central.

La cònsol major ha explicat que tot just ara han rebut el projecte definitiu amb les altres fases però que han decidit tirar endavant ja aquesta que ja estava perquè creuen que és "important fer la connexió" entre les dues parts de l'avinguda i s'ha considerat que ara és "un bon moment" per fer-ho.

Des de l'oposició han manifestat que era "agosarat" que s'hagués convocat ara una sessió de consell de comú quan tot just la majoria ha rebut ara el projecte definitiu i "encara falta la revisió tècnica". "No en sabem res d'aquesta fase ni de la resta", ha manifestat la consellera del PS+I Dolors Carmona que ha lamentat que en aquesta sessió, com en la que es va aprovar el plec de bases per al pic de Carroi, l'oposició no tingui la informació necessària sobre el projecte que es porta a debat. "Què hem d'aprovar quan ningú ens ha donat explicacions sobre en què consisteix això", es demanava el seu company Sergi González. En aquest sentit, Carmona ha afegit que si s'havien abstingut havia estat davant el fet de "no gaudir de la informació". Així, Carmona ha manifestat que tenen "el dret a rebre informació" i ha demanat "transparència i coherència". "No compten amb nosaltres", s'ha queixat.

Davant aquestes afirmacions, la cònsol major ha manifestat que "fa molt de temps que diuen que no tenen informació" i ha destacat que des de la majoria s'entén que això no és cert. "Governem per a tots els ciutadans de la parròquia, independentment de si ens van votar o no", ha destacat Marsol davant la demanda de l'oposició de "respecte" perquè representen una part dels electors d'Andorra la Vella. La cònsol ha dit que se'ls dona informació i ha afegit que en el cas concret d'aquesta fase "no està d'acord" que no hagin tingut dades. "Sorprèn que tant si dones molta informació com si en dones poca normalment el vot acostuma a ser abstenció", ha lamentat Marsol, que ha afegit que això també "desanima la majoria".