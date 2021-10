La Comunitat de Madrid celebra la posada en marxa dels vols directes

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s'ha reunit aquest dimarts a Madrid amb el conseller d'Economia, Hisenda i Treball de la Comunitat de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. En el decurs de la trobada s'han tractat diversos temes d'interès bilateral, com és el cas de la posada en marxa de la línia aèria entre l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell i Madrid, que a partir del 17 de desembre comptarà amb una ruta regular els divendres i diumenges, informen des del Govern en un comunicat.

Gallardo ha destacat que "ha estat una bona oportunitat per compartir el moment de diversificació econòmica d'Andorra i els reptes que des del Govern ens hem plantejat". "La ruta aèria que posem en marxa apropa més Andorra i Madrid i és molt important que es doni a conèixer tant a nivell turístic com empresarial. La rebuda no pot haver estat més positiva per les autoritats madrilenyes", ha afegit.

Per la seva banda, Fernández-Lasquetty ha manifestat que "celebrem que per fi hi hagi vols directes entre Andorra i Madrid, i que serveixin com una nova via molt més ràpida no només per als intercanvis turístics sinó també pels de negoci". "Per a Madrid és molt positiu, fins i tot ens demanàvem com era possible que encara no hi hagués aquesta connexió aèria amb Madrid i la resta del món", ha assenyalat. El conseller madrileny d'Economia, Hisenda i Treball també ha afegit que un altre dels temes centrals han estat "les oportunitats econòmiques i com podem afavorir que les empreses andorranes i espanyoles puguin augmentar els intercanvis econòmics i invertir mútuament en els dos països".

Paral·lelament s'ha començat a treballar en l'organització d'unes jornades d'intercanvi empresarials entre Andorra i la Comunitat de Madrid. Lasquetty ha recordat que "Madrid atrau el 76% de la inversió estrangera que es rep a Espanya i al mateix temps moltes empreses madrilenyes inverteixen a l'exterior". "Estic segur que amb aquestes accions hi haurà un major creixement de les empreses que trobaran oportunitats als dos països", ha apuntat. A la reunió també ha participat l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.