Els comuns porten l'executiu a la Batllia per les transferències del 2017

Sant Julià de LòriaEls comuns portaran a l'executiu a la Batllia per les transferències del 2017. En la reunió de cònsols d'aquest dimarts, les corporacions han decidit continuar endavant i defensar els 7,5 milions d'euros que consideren que el Govern els deu per les transferències del 2017. De fet, esgotat el recurs administratiu que els comuns van presentar i que el Govern va resoldre el contra, els cònsols de les set parròquies han decidit continuar endavant. De moment, encara no s'ha presentat el recurs a la Batllia. "Hi ha un termini màxim d'un mes a comptar des de la resolució del Govern", ha informat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, com a representant dels comuns, i ha assegurat que en els propers quinze dies el presentaran. "La decisió és continuar defensant allò que els comuns creiem que ens correspon i que la Batllia ho resolgui", ha declarat.

En la mateixa línia, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha explicat que hi ha dos criteris diferents segons la interpretació que fan els comuns i el Govern. Per tant, defensen que les transferències del 2017 s'havien de fer com abans i no amb la nova manera de fer. "Nosaltres reprenem el que havien dit les corporacions anteriors", ha manifestat.

Possible retallada de competències fiscals

D'altra banda, i respecte a la possible retallada de competències fiscals de les corporacions, els comuns consideren que és un debat profund i que posaria en qüestió el marc jurídic del país, ja que hi ha una constitució, una llei de competències comunals i una llei de transferències. "Si es vol fer, vol dir que s'hauria d'obrir aquest debat que inclou grans reflexions", ha remarcat Gili, qui ha defensat que hi ha un dèficit de treball conjunt entre el Govern, el Consell General i els comuns, i "hi ha la necessitat de parlar a tres bandes".

En la reunió que van fer a tres bandes el passat divendres, "en cap cas se'ns va demanar de retallar res", ha informat Gili, afegint que s'ha de veure que els hi demanen en reunions futures. En aquest sentit, Majoral també ha confirmat que la trobada de divendres va ser una primera presa de contacte en molts aspectes i s'ha d'anar veient "cap on anirà aquest model fiscal".

La reunió de cònsols també ha comptat amb la compareixença de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, qui ha exposat els objectius que té Andorra amb el Pla Nacional de Residus. Per aquest motiu, s'ha acordat un treball conjunt amb els comuns per desenvolupar el pla, el qual es treballarà en una primera etapa amb els tècnics de cada comú per després poder fer un pla per assolir els objectius. D'altra banda, la ministra ha demanat més temps als comuns per acabar d'estudiar i millorar l'estudi sobre l'aprofitament energètic de biomassa que les corporacions van fer.

Un dels altres punts tractats ha estat en relació als serveis d'explotació del centre d'incineració de cadàvers humans. Gili ha comentat que les empreses concessionàries van traslladar al comú d'Escaldes-Engordany la possibilitat d'ampliar els serveis. "S'està estudiant el fet d'ampliar les capacitats de la infraestructura", ha indicat, ja que tot i ser una competència comunal, els terrenys estan ubicats a Escaldes-Engordany. D'aquesta manera, els comuns han decidit continuar treballant l'assumpte i prendre una decisió en les properes reunions.

Al llarg de la trobada, els comuns també han tractat una petició del president de la Cambra de Presidents Locals i Regionals del Consell d'Europa que demanava que els comuns destinessin una persona a treballar-hi o bé que fessin aportacions dineràries en l'ens. D'aquesta manera, des del Govern s'ha decidit recollir més informació de la resta de poders locals per prendre una decisió properament. Finalment, en la reunió també ha participat el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, per informar que dins el marc de negociació s'està treballant amb La Poste, amb la finalitat de saber que és el que estava fent cada comú.