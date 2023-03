Concòrdia defensa la implementació de mecanismes per poder debatre qüestions que preocupen la ciutadania i combatre la desafecció política

Andorra la VellaConcòrdia creu que "tant les institucions com les decisions polítiques s'han d'apropar més a la ciutadania" i per aquest motiu defensen que és necessari impulsar "diferents mecanismes de democràcia directa com poden ser reunions de poble" per poder "debatre temes que preocupen la ciutadania". Així ho ha posat en relleu el número sis de la llista nacional, Sergi Esteves, que ha manifestat que la formació està "preocupada per la desafecció política que viu la nostra societat".

Esteves creu que un dels motius que poden explicar aquesta desconnexió dels ciutadans amb la política pot venir perquè "la nostra sobirania moltes vegades es limita a votar cada quatre anys" i considera que "la participació política pot anar més enllà", és a dir, que hauria de ser "un instrument més continuat". De fet, lamenta que la ciutadania moltes vegades no veu reflectides les promeses que es fan en campanya i que després ha d'esperar "quatre anys més per poder-hi incidir".

Per tant, des de Concòrdia defensen que cal activar mecanismes com les reunions de poble, i que aquests espais esdevinguin pols de decisió de la ciutadania". En aquest sentit, i malgrat hi hagi la llei de participació ciutadana, opinen que l'essencial està en com s'implementa aquesta legislació i Esteves ha completat que la implicació dels ciutadans s'ha d'encarar d'una manera "més àmplia, més inclusiva i que garanteixi realment una participació continuada de la vida pública per part de la gent".

"Al final es tracta d'una voluntat política per part dels partits que estiguin a les institucions, ja sigui el Govern, el Consell General o els comuns, d'implementar aquestes decisions i aquests debats que puguin sortir per part de la gent i això es pot fer des d'una acció col·lectiva de la ciutadania i que pot veure més propera aquesta acció política que fan els governants", ha subratllat.