Concòrdia + Desperta Laurèdia reclama millores a les escoles de primària per garantir la seguretat dels alumnes

Sant Julià de LòriaL'aliança de Concòrdia + Desperta Laurèdia a Sant Julià de Lòria ha reclamat aquest dimecres que s'executin millores als centres escolars de primària per garantir la seguretat dels alumnes. Davant de l'escola francesa de Sant Julià, la número dos de la candidatura parroquial, Maria Àngels Aché, ha manifestat que aquest centre educatiu "té molt moviment de persones i d'activitats", la qual cosa ha provocat un desgast amb el pas del temps "que no s'ha pal·liat amb accions de millora i prevenció".

És per això que la formació ha advocat per actuar ràpidament, i "amb accions pautades", per tal d'evitar que les actuacions necessàries que cal dur a terme al centre representin un cost "molt més elevat" amb el pas del temps.

Aché ha manifestat que aquestes accions de millora "han de venir gradualment", tot i que a hores d'ara "hi ha mancances importants que, fins i tot, posen en perill la seguretat dels alumnes i del personal que hi treballa". En aquest sentit, ha assegurat que al pati de l'escola hi ha "mancances molt greus", especialment relacionades amb les rajoles del terra, que caldria prioritzar.

La candidata de Concòrdia + Desperta Laurèdia ha recordat, a més, que les instal·lacions escolars són competència del Govern i, per tant, "demanem que s'impliquin". "El que ens sobta és que darrerament sí que han aparegut intencions d'inversions pressupostàries, però fa molt temps que aquestes mancances estan detectades", ha sentenciat.

De manera paral·lela, la formació també ha defensat que les instal·lacions escolars, que en l'actualitat donen servei de les 9 del matí a les 5 de la tarda, "puguin tenir vida més enllà d'aquest horari lectiu, donant opció a les associacions i entitats a reunir-se i fer activitats pròpies en aquests espais escolars per fomentar i potenciar la cohesió social, que és molt important avui en dia".

D'altra banda, i també en relació amb l'educació, Aché ha volgut deixar clara l'aposta de Concòrdia + Desperta Laurèdia per l'Ensenyament Superior, "que ha de ser un revulsiu per a la parròquia a nivell socioeconòmic". En conclusió, ha afirmat que "apostem per l'Ensenyament Superior, però també pensem que s'ha de recolzar l'ensenyament bàsic donant qualitat a les instal·lacions d'aquestes escoles".