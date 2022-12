Concòrdia dona suport a la manifestació de dijous

Andorra la VellaConcòrdia dona suport a la manifestació d'aquest dijous organitzada per l'USdA en contra de l'increment dels salaris pel 2023 marcat pel Govern. Segons informen en un comunicat, la formació, tot i no adherir-se a la convocatòria, també considera que el país necessita un canvi de rumb urgent per protegir els col·lectius més vulnerables, per la qual cosa defensa en la necessitat d'un nou i ampli pacte social que aglutini els diversos actors socioeconòmics d'Andorra. D'aquesta manera, exposen que la manifestació és un indicador de salut democràtica al Principat.

El partit posa en relleu que el país es troba en una situació d'esgotament del seu model econòmic, que ha provocat una "disminució notable del benestar de la majoria de persones que hi viuen", la qual s'ha traduït en una pèrdua del poder adquisitiu de persones assalariades i autònomes, a banda de la disminució de la competitivitat de les empreses.

És per aquest motiu que demanen al Govern que escolti a la societat civil i respongui amb mesures que prioritzin l'economia productiva davant de la financera i patrimonial. "Cal, urgentment i com a pal de paller per fer créixer el poder adquisitiu de les famílies, que l'executiu apliqui mesures per reduir el preu de mercat de l'habitatge, aturant la inversió estrangera en immobles, fent el possible perquè els pisos buits entrin al mercat, i augmentant significativament els impostos en les compravendes on l'immoble no sigui destinat a primera residència", asseveren.